На Олимпиаде в Пекине отмечается дефицит сувенирной продукции для журналистов, что приводит к большим очередям и даже предварительной записи. Так большую плюшевую панду Бин Дунь Дунь, которая является талисманом, можно приобрести в сувенирном магазине главного медиацентра Игр только по предзаказу, а количество ожидающих открытия торговой точки насчитывает порою более 100 человек, несмотря на скудный выбор.

На витрине единственного сувенирного магазина для прессы красуется объявление: «20-сантиметровая плюшевая игрушка Бин Дунь Дунь сейчас распродана, ее запасы пополняются. Если кто-то из представителей аккредитованных медиа, покидающих Китай до 17 февраля включительно, хочет получить этот товар, пожалуйста, пришлите фото вашего билета и номер личной аккредитационной карты на указанный адрес электронной почты. После верификации мы постараемся выделить нужный товар и связаться с вами как можно быстрее. Если у вас уже есть сертификат о сданном перед вылетом тесте на коронавирус, пожалуйста, пришлите и его фото на электронную почту. Наша команда будет отдавать таким заявкам приоритет».

Ad

Проблемы возникают и с приобретением других популярных товаров с олимпийской символикой. Значки с талисманом Игр по разным видам спорта закончились за несколько часов после открытия магазина 13 февраля, хотя в одни руки можно было приобрести лишь один значок по каждому виду спорта. Все остальные сувениры, пользующиеся спросом, также отпускают строго по одному экземпляру в руки. На вопросы о поставках персонал отвечает уклончиво. Журналисты из разных стран отмечают, что на предыдущих Играх с подобным не сталкивались.

Пекин-2022 🔴 7-я медаль Большунова, бронза Латыпова, серебро шорт-трека 8 ЧАСОВ НАЗАД

Евгений Плющенко прокомментировал обвинения в допинге у фигуристки сборной России Камилы Валиевой на Олимпиаде

Пекин-2022 Золото России в лыжной эстафете, пьедестал братьев Бё 21 ЧАС НАЗАД