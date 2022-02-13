Десятый день Олимпиады-2022 в Пекине принес России целую россыпь наград. А кто забрал остальные медали? Всего национальные команды разыграли семь комплектов наград.

Что выиграла Россия

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Лыжные гонки

Пекин-2022 Произвольный танец, новый шанс Климова. Расписание 11-го дня ОИ 4 ЧАСА НАЗАД

Эстафета 4х10 км, мужчины

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов)

2. Норвегия

3. Франция

Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин Фото: Getty Images

Биатлон

Гонка преследования 12,5 км, мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Тарьей Бё (Норвегия)

3. Эдуард Латыпов (Россия)

Эдуард Латыпов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Шорт-трек

500 м, мужчины

1. Шаоан Лю (Венгрия)

2. Константин Ивлиев (Россия)

3. Стивен Дюбуа (Канада)

Константин Ивлиев, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Конькобежный спорт

500 м, женщины

1. Эрин Джексон (США)

2. Михо Такаги (Япония)

3. Ангелина Голикова (Россия)

Ангелина Голикова, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Горнолыжный спорт

Гигантский слалом, мужчины

1. Марко Одерматт (Швейцария)

2. Жан Краньец (Словения)

3. Матье Фавр (Франция)

Биатлон

Гонка преследования 10 км, женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Тирил Экхофф (Норвегия)

Шорт-трек

Эстафета, женщины

1. Нидерланды

2. Южная Корея

3. Китай

После десятого дня Олимпиады-2022 сборная России занимает седьмое место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидирует Норвегия, у которой девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте Германия (8–5–1), замыкает топ-3 сборная США (6–5–1). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

14 февраля в Пекине разыграют пять комплектов наград. Виктория Синицина и Никита Кацалапов поборются за медали в танцах на льду, а у Евгения Климова будет новый шанс на олимпийскую награду в прыжках с трамплина. Полное расписание олимпийского дня лови по ссылке

Пекин-2022 На Олимпиаде в Пекине – дефицит сувениров. Предварительная запись 6 ЧАСОВ НАЗАД