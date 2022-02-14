Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 11-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв понедельника, 14 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Золото лыжников в эстафете и 1-я награда России в коньках 13 ЧАСОВ НАЗАД

8:15. Также в Пекине завершилась квалификация в дисциплине биг-эйр у женщин. Российская сноубордистка Екатерина Косова набрала 63.00 балла и не квалифицировалась в финальную часть соревнований, заняв 26-е место.

8:00. А Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли с мировым рекордом по сумме программ – 226,98 балла. Предыдущий рекорд принадлежал им же. Он был установлен на Гран-при Японии в 2019 году – 226,61 балла.

7:58. Завершился квалификационный раунд в дисциплине фристайл слоупстайл среди женщин. Анастасия Таталина заняла пятое место и прошла в финал. Ксения Орлова завершила соревнование на 21-м месте.

7:53. Александр Большунов брал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие. На ОИ в Пхёнчхане-2018 он взял бронзу в личном спринте, а также серебряные награды в эстафете, командном спринте и марафоне. На Олимпиаде в Пекине-2022 Большунов выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке.

7:50. Женская сборная России по керлингу проиграла пятый матч подряд на Олимпиаде в Пекине. 14 февраля российская команда уступила Канаде со счетом 5:11.

7:45. Стало известно, что спортсмены и любые члены спортивных делегаций, заразившиеся коронавирусом во время Олимпиады, будут оставаться в Пекине до полного выздоровления – даже после окончания Игр. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

7:40. Также разыграны медали в монобобе среди женщин. Но там, к сожалению, без России – Надежда Сергеева стала 10-й.

1. Кайлли Хамфрис (США)

2. Элана Мейерс-Тэйлор (США)

3.Кристин де Брюин (Канада)

7:36. А у нас уже есть первая медаль! Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а бронза у Мэдисон Хаббел и Закари Донохью из США.

7:35. Доброе утро! Просыпайтесь, ведь Олимпиада уже вовсю идет, ничего нельзя упускать! Но больше всего сегодня мы ждем решения по Камиле Валиевой: CAS вынесет вердикт примерно в 9:00 по московскому времени.

Пекин-2022 Произвольный танец, новый шанс Климова. Расписание 11-го дня ОИ 16 ЧАСОВ НАЗАД