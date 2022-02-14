Биатлон
09:30 мск – эстафета 4х7,5 км, мужчины 🥇
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Бобслей
Пекин-2022
Антирекорд дочери Тутберидзе, российский хоккеист избежал дисквы
09:10 мск – двойки, официальные тренировки 1 и 2, женщины
15:15 мск – двойки, 3-й заезд, мужчины
16:50 мск – двойки, 4-й заезд, мужчины 🥇
Горные лыжи
06:00 мск – скоростной спуск, женщины 🥇
Двоеборье
10:00 мск – индивидуальное первенство, большой трамплин – пробный раунд
11:00 мск – индивидуальное первенство, большой трамплин – соревновательный раунд
14:00 мск – индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км 🥇
Керлинг
04:05 мск – мужчины: круговой раунд 9 (Россия – Норвегия)
04:05 мск – мужчины: круговой раунд 9 (Канада – Китай)
04:05 мск – мужчины: круговой раунд 9 (Швейцария – США)
04:05 мск – мужчины: круговой раунд 9 (Швеция – Дания)
09:05 мск – женщины: круговой раунд 9 (Китай – Россия)
09:05 мск – женщины: круговой раунд 9 (Швеция – Дания)
09:05 мск – женщины: круговой раунд 9 (США – Швейцария)
09:05 мск – женщины: круговой раунд 9 (Великобритания – Япония)
15:05 мск – мужчины: круговой раунд 10 (Швеция – Великобритания
15:05 мск – мужчины: круговой раунд 10 (Италия – США)
15:05 мск – мужчины: круговой раунд 10 (Норвегия – Китай)
15:05 мск – мужчины: круговой раунд 10 (Россия – Канада)
Коньки
09:30 мск – командная гонка преследования, полуфиналы, финалы D и C (мужчины и женщины)
11:22 мск – командная гонка преследования, финалы B и А, женщины 🥉 🥇
Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина
Фото: Getty Images
11:41 мск – командная гонка преследования, финал B, мужчины 🥉
11:47 мск – командная гонка преследования, финал А, мужчины 🥇
Сноуборд
04:30 мск – сноуборд-биг-эйр, 1 финальный заезд, женщины
04:52 мск – сноуборд-биг-эйр, 2 финальный заезд, женщины
05:15 мск – сноуборд-биг-эйр, 3 финальный заезд, женщины 🥇
08:00 мск – сноуборд-биг-эйр, 1 финальный заезд, мужчины
08:22 мск – сноуборд-биг-эйр, 2 финальный заезд, мужчины
08:45 мск – сноуборд-биг-эйр, 3 финальный заезд, мужчины 🥇
Фигурное катание
13:00 мск – короткая программа, женщины
Анна Щербакова, Камила Валиева, Этери Тутберидзе и Александра Трусова
Фото: Getty Images
Фристайл
4:30 мск – слоуп-стайл, финал 1, женщины
4:57 мск – слоуп-стайл, финал 2
5:24 – слоуп-стайл, финал 3, женщины 🥇
7:30 мск – слоуп-стайл, квалификация 1, мужчины
8:33 мск – слоуп-стайл, квалификация 2, мужчины
14:00 мск – акробатика, квалификация 1, мужчины
15:00 мск – акробатика, квалификация 2, мужчины
Хоккей
07:10 мск – мужчины, раунд плей-офф (Словакия – Германия)
07:10 мск – мужчины, раунд плей-офф (Дания – Латвия)
11:40 мск – мужчины, раунд плей-офф (Чехия – Швейцария)
16:10 мск – мужчины, раунд плей-офф (Канада – Китай)
Китай – Канада на Олимпийских играх-2022 (на фото: Чжоу Эньлай и Джош Хо-Сэнг)
Фото: Getty Images
Камила Валиева все же выступит в соревновании одиночниц. Золото в командном турнире еще под угрозой?
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