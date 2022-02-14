Китайская фигуристка Чжу И несколько раз упала, набрав меньше всех очков на соревнованиях и заняв последнее место в короткой программе среди женщин. После этого в китайских соцсетях поднялась волна критики: болельщики обвиняли ее в неподготовленности и в том, что она тянет китайскую команду назад. Администрация портала Weibo пыталась остановить волну негатива, удаляя все подобные записи и заблокировав 93 аккаунта. Китайские спортсмены, напротив, выразили поддержку. Среди них – выигравшая впервые в истории китайского спорта золотую медаль на Олимпиаде фристайлистка Эйлин Гу.

После победы Гу прокомментировала в инстаграме пост Insider о падении китайской фигуристки, где назвала ее «потрясающей» и высказала надежду, что люди смогут разобраться в ситуации. Тот факт, что Эйлин разместила пост именно в западной соцсети вызвал возмущение со стороны китайцев. Один из пользователей спросил у спортсменки, почему она может пользоваться инстаграмом, а миллионы жителей Китая – нет, на что Гу предложила скачать в App Store бесплатный VPN.

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Ответ Эйлин также вызвал возмущение пользователей соцсети Weibo, тем более не все сервисы в App Store находятся в свободном доступе в Китае. Ее обвинили в том, что она находится в привилегированном положени из-за того, что Гу родилась в США и выступала на чемпионатах мира под американским флагом до того, как перешла в китайскую сборную. Ее пост подвергся цензуре, слова о бесплатном сервисе убрали.

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Кстати, Гу была не права о бесплатных приложениях в китайском App Store. Хоть в стране и используют VPN, но это незаконно, и китайцам грозит наказание за их применение.

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