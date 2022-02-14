В одиннадцатый день на Олимпиаде-2022 в Пекине небольшое затишье: национальные команды разыграли всего четыре комплекта наград. Как выступили российские спортсмены и кому достались остальные медали?

Что выиграла Россия

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Фигурное катание

Пекин-2022 Китайская лыжница предложила включать бесплатный VPN против цензуры 2 ЧАСА НАЗАД

Танцы на льду

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)

Виктория Синицина/Никита Кацалапов Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Бобслей

Монобоб, женщины

1. Кайли Хамфрис (США)

2. Элана Мейерс (США)

3. Кристин де Брюин (Канада)

Фристайл

Акробатика, женщины

1. Сюй Мэнтао (Китай)

2. Анна Гуськова (Беларусь)

3. Меган Ник (США)

Анна Гуськова Фото: Getty Images

Прыжки с трамплина

HS140, командный турнир, мужчины

1. Австрия

2. Словения

3. Германия

После одиннадцатого дня Олимпиады-2022 сборная России занимает восьмое место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидирует Норвегия, у которой девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте Германия (8–5–2), замыкает топ-3 сборная США (7–6–3). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

15 февраля в Пекине разыграют девять комплектов наград. Российские биатлонисты поборются за медали в эстафете, а еще разыграют награды в бобслее, фристайле, сноуборде, горнолыжном и конькобежном спорте, а также в двоеборье. Полное расписание олимпийского дня лови по ссылке

Пекин-2022 Эстафета биатлонистов и старт фигуристок. Расписание 12-го дня ОИ 2 ЧАСА НАЗАД