Главный скандал Олимпиады-2022 – допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Обсуждаем решение суда допустить спортсменку к соревнованиям, а также анализируем прошедшие лыжные эстафеты и оцениваем перспективы биатлонистов. Об этом и многом другом герои Eurosport.ru поговорили в подкасте «Лыжи не едут». В гостях – экс-фигуристка, хореограф и комментатор Бетина Попова.

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Пекин-2022 Фристайлисты ругают судей, Самуэльссон грозит закончить со спортом 3 ЧАСА НАЗАД

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Пекин-2022 Серебро фигуристов Синициной/Кацалапова и фристайлистки Гуськовой 16 ЧАСОВ НАЗАД