Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 12-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв вторника, 15 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Серебро фигуристов Синициной/Кацалапова и фристайлистки Гуськовой 15 ЧАСОВ НАЗАД

9:15. Завершились мужские соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр.

1. Йимин Су (Китай)

2. Монс Ройсланн (Норвегия)

3. Макс Пэррот (Канада)

8:40. Организаторы изменили время начала лыжных гонок, которые пройдут на зимних Олимпийских играх в Пекине завтра, 16 февраля, сообщает пресс-служба FIS. В программе соревнований значатся командные спринты классическим стилем. Изначально полуфинал у женщин должен был начаться в 12:00 (мск), за ним планировался мужской полуфинал. Начало финала было запланировано на 14:00. Из-за сильного холода полуфиналы командных спринтов начнутся в 10:15. Финалы стартуют в 12:15.

8:20. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что может закончить с биатлоном в определенных обстоятельствах. «Для Норвегии было бы большим провалом, если бы они не выиграли. Они не побеждали ни в Сочи, ни в Пхенчхане. Так что они, наверное, хотят золота. Но мы сделаем все, чтобы победить их. Вчера в автобусе я сказал Йоханнесу Бё: если мы выиграем, а Норвегия будет второй, я закончу с биатлоном», – сказал Самуэльссон.

8:17. Завершились соревнования по горным лыжам в скоростном спуске. Российская спортсменка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат.

1. Коринн Зутер (Швейцария)

2. София Годжа (Италия)

3. Надя Делаго (Италия)

8:15. Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов недоволен оценками, поставленными Анастасии Таталиной. «Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки», – цитирует Курашова телеграм-канал ОКР. Ранее сама спортсменка заявила, что ее засудили.

8:10. Российская фристайлистка Анастасия Таталина показала четвертый результат в финале слоупстайла.

1. Матильд Гремо (Швейцария)

2. Эйлин Гу (Китай)

3. Келли Сильдару (Япония)

8:05. Завершились соревнования в сноуборде в дисциплине биг-эйр среди женщин. Вот как распределились медали:

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Зои Синнотт-Садовски (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)

8:00. Состоялся матч кругового турнира по керлингу между мужскими сборными России и Норвегии. Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 5:12. Для России это четвертое поражение в семи играх.

Пекин-2022 Китайская лыжница предложила включать бесплатный VPN против цензуры 16 ЧАСОВ НАЗАД