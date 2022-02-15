Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 12-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв вторника, 15 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!
Ad
Пекин-2022
Серебро фигуристов Синициной/Кацалапова и фристайлистки Гуськовой
9:15. Завершились мужские соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр.
- 1. Йимин Су (Китай)
- 2. Монс Ройсланн (Норвегия)
- 3. Макс Пэррот (Канада)
8:40. Организаторы изменили время начала лыжных гонок, которые пройдут на зимних Олимпийских играх в Пекине завтра, 16 февраля, сообщает пресс-служба FIS. В программе соревнований значатся командные спринты классическим стилем. Изначально полуфинал у женщин должен был начаться в 12:00 (мск), за ним планировался мужской полуфинал. Начало финала было запланировано на 14:00. Из-за сильного холода полуфиналы командных спринтов начнутся в 10:15. Финалы стартуют в 12:15.
8:20. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что может закончить с биатлоном в определенных обстоятельствах. «Для Норвегии было бы большим провалом, если бы они не выиграли. Они не побеждали ни в Сочи, ни в Пхенчхане. Так что они, наверное, хотят золота. Но мы сделаем все, чтобы победить их. Вчера в автобусе я сказал Йоханнесу Бё: если мы выиграем, а Норвегия будет второй, я закончу с биатлоном», – сказал Самуэльссон.
8:17. Завершились соревнования по горным лыжам в скоростном спуске. Российская спортсменка Юлия Плешкова продемонстрировала 20-й результат.
- 1. Коринн Зутер (Швейцария)
- 2. София Годжа (Италия)
- 3. Надя Делаго (Италия)
8:15. Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов недоволен оценками, поставленными Анастасии Таталиной. «Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки», – цитирует Курашова телеграм-канал ОКР. Ранее сама спортсменка заявила, что ее засудили.
8:10. Российская фристайлистка Анастасия Таталина показала четвертый результат в финале слоупстайла.
- 1. Матильд Гремо (Швейцария)
- 2. Эйлин Гу (Китай)
- 3. Келли Сильдару (Япония)
8:05. Завершились соревнования в сноуборде в дисциплине биг-эйр среди женщин. Вот как распределились медали:
- 1. Анна Гассер (Австрия)
- 2. Зои Синнотт-Садовски (Новая Зеландия)
- 3. Кокомо Мурасе (Япония)
8:00. Состоялся матч кругового турнира по керлингу между мужскими сборными России и Норвегии. Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 5:12. Для России это четвертое поражение в семи играх.
Пекин-2022
Китайская лыжница предложила включать бесплатный VPN против цензуры
Пекин-2022
Эстафета биатлонистов и старт фигуристок. Расписание 12-го дня ОИ
Реклама
Ad
Реклама
Ad