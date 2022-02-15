Биатлон
10:45 мск – эстафета 4х6 км, женщины 🥇
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Кристина Резцова
Фото: Getty Images
Пекин-2022
🔊 Допуск Валиевой, победы лыжников и перспективы биатлонистов
Горные лыжи
5:15 мск – слалом, 1-я попытка, мужчины
8:45 мск – слалом, 2-я попытка, мужчины 🥇
Керлинг
4:05 мск – групповой этап, мужчины
9:05 мск – групповой этап, мужчины
15:05 мск – полуфиналы, мужчины
Лыжное двоеборье
11:00 мск – прыжки с трамплина, командное первенство
14:00 мск – лыжные гонки, 4х5км, командное первенство
Лыжные гонки
Александр Большунов
Фото: Getty Images
10:15 мск – командный спринт классическим стилем, полуфиналы, женщины
11:15 мск – командный спринт классическим стилем, полуфиналы, мужчины
12:15 мск – командный спринт классическим стилем, финал, женщины 🥇
12:45 мск – командный спринт классическим стилем, финал, мужчины 🥇
Фристайл
14:00 мск – лыжная акробатика, финал, мужчины🥇
Хоккей
7:10 мск – хоккей, четвертьфинал, мужчины: США – Словакия
9:00 мск – хоккей, четвертьфинал, мужчины: Россия – Дания
11:40 мск – хоккей, четвертьфинал, мужчины: Финляндия – Швейцария
16:30 мск – хоккей, четвертьфинал, мужчины: Швеция – Канада
Шорт-трек
14:30 мск – 1500 метров, четвертьфинал, женщины
15:15 мск – 1500 метров, полуфинал, женщины
15:32 мск – эстафета, 5000 метров, финал, мужчины🥇
16:11 мск – 1500 метров, финал, женщины🥇
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Пекин-2022
Выступление фигуристок, важный матч в керлинге и 4-я попытка в бобслее
Пекин-2022
Серебро фигуристов Синициной/Кацалапова и фристайлистки Гуськовой
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