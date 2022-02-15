В 12-й день на Олимпиаде-2022 в Пекине национальные команды разыграли девять комплектов наград. Как выступили российские спортсмены и кому достались остальные медали?

Что выиграла Россия

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Биатлон

Пекин-2022 Россия в хоккее, эстафеты в биатлоне и лыжах. Расписание 13-го дня ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Эстафета, мужчины

1. Норвегия

2. Франция

3. Россия

Биатлонисты сборной России Фото: Getty Images

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, мужчины

1. Норвегия

2. Россия

3. США

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Сноуборд

Биг-эйр, женщины

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)

Биг-эйр, мужчины

1. Су Имин (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегия)

3. Максанс Парро (Канада)

Фристайл

Слоупстайл, женщины

1. Матильда Гремо (Швейцария)

2. Гу Айлин (Китай)

3. Келли Силдару (Эстония)

Матильда Гремо Фото: Getty Images

Горные лыжи

Скоростной спуск, женщины

1. Коринн Сутер (Швейцария)

2. София Годжиа (Италия)

3. Надя Делаго (Италия)

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, женщины

1. Канада

2. Япония

3. Нидерланды

Лыжное двоеборье

Большой трамплин/10 км, мужчины

1. Йорген Гробак (Норвегия)

2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

3. Акито Ватабе (Япония)

Йорген Гробак Фото: Getty Images

Бобслей

Двойки, мужчины

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия)

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия)

3. Кристоф Хафер/Маттиас Зоммер (Германия)

После 12-го дня Олимпиады-2022 сборная России занимает девятое место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует Норвегия, у которой 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте Германия (9–6–3), замыкает топ-3 сборная США (7–6–4). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

16 февраля в Пекине разыграют восемь комплектов наград. Российские биатлонистки поборются за медали в эстафете, лыжники пробегут командный спринт, а еще разыграют награды в фристайле, горнолыжном спорте и в шорт-треке. Полное расписание олимпийского дня лови по ссылке

Пекин-2022 🔊 Допуск Валиевой, победы лыжников и перспективы биатлонистов 10 ЧАСОВ НАЗАД