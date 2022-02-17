Начало ХХ века – жуть. Повсюду смерть и разрушения

1910-е годы – тяжелая эпоха для мира. В это десятилетие ничего не мучало и не убивало человечество всего четыре года, а потом началась Первая мировая война. Европа оказалась разрушена, некоторые страны исчезли с карты, но самым главным «детищем» войны стал испанский грипп или же просто испанка.

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О происхождении вируса спорят до сих пор – вопрос этот очень политизирован, и у каждой страны свои версии. В Европе считают, что нулевой пациент появился в США, Штаты же первый очаг находят во Франции и даже в Китае. Наиболее правдоподобная теория гласит, что вирус все же появился на военной базе в Канзасе, а оттуда попал в Европу, где в военных и послевоенных условиях быстро распространился и мутировал.

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Испанка была крайне заразной (за два с лишним года переболели 25-50 млн человек при том, что транспорт не был сильно развит) и сурово протекала – короткий инкубационный период (1-4 дня) обычно заканчивался тяжелой пневмонией, цианозом и цитокиновым штормом, что означало быструю и мучительную смерть. «Любимый» возраст вируса – 20-40 лет, заболевали и умирали в основном молодые люди, что делает пандемию испанки особенной в списке всех вирусных катаклизмов.

Пандемия испанского гриппа Фото: Getty Images

В таких условиях Европа жила в десятые годы – по разоренным войной городам два года гуляла смертельная болезнь, увеличивая людские потери и финансовые убытки. Из-за особенностей времени, к которым можно отнести низкий уровень логистики и диктат военных (массово по Европе в основном передвигались армии, от них же и зависели передвижения мирных жителей), грипп приходил в страны по очереди. Первой в Европе крупно пострадала Испания (восемь миллионов заболевших за месяц, 40% населения страны), дальше вирус перекинулся на Францию, Британию и другие станы. Это началось в апреле 1918 года и в августе уже закончилось – первая волна не была смертоносной, хотя на некоторое время даже остановила войну, поскольку большая часть военных с двух сторон были больны.

Вторая волна стартовала почти сразу за первой, осенью 1918 года, и была гораздо опасней – именно на эту волну приходилась большая часть смертей от испанки. Осложнялось все завершением войны в ноябре 1918-го – военные разъехались по домам, доставив грипп туда, где его раньше не было. Через несколько месяцев, в 1919 году началась третья волна – почти равная по силе второй.

Европе требовался позитив. Пьер де Кубертен, создатель современных Олимпийских игр, видел этот позитив в проведении первых за несколько лет соревнований – и сразу после завершения войны он вместе с МОК приступил к организации.

Местом проведения ОИ-1920 выбрали Бельгию – Кубертен считал это подарком стране, сильнее других пострадавшей от войны. Это было справедливо – именно в Бельгии воевали чаще всего и жестче всего, именно в Ипре немцы испытали иприт, и именно фландрийский мак сейчас является символом Первой мировой войны в Европе. Бельгия приняла подарок Кубертена.

Олимпиада-1920 – великая. На ней появилось почти все, что мы знаем об Играх

С исторической точки зрения Олимпиада в Антверпене – выдающаяся. Кубертен ждал восемь лет (последние игры проходили в 1912 году), чтобы показать миру, что он понимал под Олимпийскими играми – единство, торжество спорта и спортивную честь.

Сами бельгийцы были не в восторге от Игр, поскольку страна была разорена – но это даже добавило колорита. Полупустые трибуны (билеты в итоге пришлось раздавать бесплатно), жившие практически за свой счет атлеты, необычные спортивные объекты (например, олимпийский бассейн не был вырыт – вместо этого специальными досками разграничили антверпенский канал, что приводило даже к обморожениям среди пловцов), так коротко можно описать Антверпен-1920. Но все же Кубертен воплотил свои идеи именно здесь.

Во-первых, было увеличено влияние МОК – появление в Бельгии Советской России и тем более немцев было недопустимо, поэтому приглашения на Олимпиаду стал рассылать лично Олимпийский Комитет. Германия и Россия (и многие другие страны мира) приглашения на Игры не получили, но количество участников все равно было рекордным на тот момент – 29 государств, почти 3000 атлетов.

Во-вторых, впервые в истории Олимпийских игр охватывалась огромная площадь – соревнования проводились не просто в пределах одного стадиона или даже города, отдельные дисциплины доходили чуть ли не до Амстердама. Это стало следствием войны, бедности и экстренной подготовки – Кубертен выбрал Бельгию всего за год до соревнований, поэтому объекты пришлось набирать быстро из того, что уцелело в войне.

Чарли Пэддок и его «летучий финиш» Фото: Getty Images

В-третьих, такой важный ритуал, как олимпийская клятва, был впервые исполнен именно в Антверпене бельгийским ватерполистом Виктором Боуэном – Кубертен лично написал текст присяги, желая придать Олимпиаде более глубокий смысл, а также больше увязать ее с древнегреческими играми.

Наконец, самое главное наследие Антеверпена-1920 – олимпийский флаг. Его Кубертен придумал еще в 1913 году, но из-за войны не смог презентовать на Играх в Берлине в 1916-м – пришлось ждать семь лет.

Олимпиада, если не учитывать бедность, разруху и низкий зрительский интерес (всего 400 тысяч билетов было реализовано, из которых чуть больше половины – за деньги), прошла спокойно. США традиционно выиграли зачет, собрав 41 золотую медаль, а сама Бельгия заняла пока лучшее в истории пятое место (14 золотых медалей). Больше всех личных наград собрал американский стрелок Уиллис Ли – будущий адмирал ВМС США.

На Играх-1920 закрывали на карантин и заставляли носить маски?

Олимпиада в Антверпене проходила в пандемию испанки, пускай и в последние месяцы жизни этого вируса. Были ли Игры хоть немного похожи на Пекин-2022 или хотя бы на Токио-2020? Ответ: нет, и на это есть множество причин.

Во-первых, восприятие пандемии тогда и сейчас совершенно разнились. В те времена не существовало Всемирной Организации Здравоохранения, которая могла бы обрабатывать информацию со всего света и объявлять эпидемии или пандемии – в отсутствии такого подхода не было и всемирной реакции на вирус.

Маски в эпоху пандемии Фото: Getty Images

Конечно, отдельные государства принимали меры. Австралия (здесь ничего не меняется) закрылась от всех, что помогло пережить ей две волны гриппа без потерь, но третья волна здесь поработала сразу за всех. Япония вводила масочный режим, в Европе отдельные страны объявляли карантины. Но эта борьба была несистемной и симптоматичной, а значит, проведения Олимпиады по мировым канонам борьбы с гриппом быть и не могло.

Во-вторых, играла роль оценка пандемии. Вирус был страшен, но совершенно не он заботил европейцев в те годы. Война, немцы, иприт, танки – в такой реальности вирус многими расценивался как фоновое испытание, а не глобальная проблема человечества. По этой причине, когда война закончилась, а пандемия шла волнообразно и не одновременно, грипп не мог стать препятствием для проведения игр. Кит Рэтбоун, историк из университета Маккуори, Австралия, вспоминал: «Хотя по поводу проведения Олимпиады в разгар пандемии в Бельгии велась дискуссия, она сошла на нет с первым предложением от МОК… У людей тогда не было столько знаний о распространении бактерий и вирусов, и они просто надеялись на лучшее, организуя те Игры».

Атлеты перед марафоном Фото: Getty Images

Наконец, вопрос чисто инструментальный – что можно было сделать в Антверпене? Масочный режим в те годы, вопреки мифам, не был повсеместным – маски не могли быть приняты как стандарт на играх, хотя тот же Кит Рэтбоун вспоминал, что некоторые атлеты и зрители маски носили. Вакцин тоже толком не было, а тем более не было возможности поставить их для всех и обязать всех привиться – технологии не те. Карантин тоже был бесполезен, учитывая заразность вируса и короткий инкубационный период, да и понятия персонального карантина в те годы еще не существовало.

Пандемия испанского гриппа унесла жизни миллионов человек, среди них минимум семь олимпийцев. Но это не помешало провести одну из самых значимых Олимпиад в истории и подарить нам олимпийский флаг, клятву и десятки призеров. И это хорошо – жаль только, что вековой юбилей Антверпена был омрачен новой пандемией.

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