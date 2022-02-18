Биатлон, Александр Логинов

Костюм

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Лыжный костюм Логинова Фото: Eurosport

Пекин-2022 🔴 Ждем последние гонки в биатлоне, возможного соперника России в хоккее 2 ЧАСА НАЗАД

Сборную России по биатлону экипирует компания KV+. Новые комбинезоны сложно разыскать в свободной продаже, но у неофициальных продавцов раздельный костюм можно приобрести за 13 тысяч – примерно столько же он стоил и в прошлом сезоне.

Лыжи

Лыжи Логинова Фото: Eurosport

Перед Олимпийскими играми сборная России закупилась новыми лыжами от австрийской фирмы Fischer. Модель представили совсем недавно, в свободной продаже ее пока нет. Средняя стоимость лыж нынешнего поколения, Fischer Speedmax 3D, приближается к 45 тысячам рублей – прайс на новую модель будет примерно таким же. Чем Helium отличается от 3D? Например, цветом: производитель вернулся от черного к желтому. Также известно, что лыжи облегчили – новое поколение весит всего 950 граммов.

Ботинки и крепления

Ботинки Логинова Фото: Eurosport

Как и лыжи, новые ботинки биатлонистов пока не поступили в свободную продажу. Впервые зрители увидели пару на ногах Йоханнеса Клебо в начале сезона. Разработчики утверждают, что новая модель лучше передает лыжам усилия, но не теряет в комфорте, а у коньковых ботинок переработана система шнуровки и карбоновые манжеты. Кроме того, у Fischer Speedmax появились шарнир с нулевым люфтом и жесткая подошва, что экономит дополнительные секунды. Цена прошлогодней модели на официальном сайте – 49 тысяч рублей.

В новую систему Fischer Speedmax также входят крепления Worldcup IFP. Они лучше передают усилие на лыжи, меньше весят и надежно закрываются с помощью системы Safe Lock. Модель прошлого сезона стоит 3900 рублей.

Лыжные палки

Лыжные палки Логинова Фото: Eurosport

Эту модель может приобрести любой желающий, но вряд ли она необходима новичку – One Way Premio 30 описывается как «топовые гоночные палки для самых требовательных спортсменов». Как и в случае с лыжами, эти палки использует не только Логинов, но и другие биатлонисты сборной.

Винтовка и ложе

Винтовка Логинова Фото: Eurosport

Сборная России пользуется винтовками от популярного немецкого производителя Anschutz. Многие задаются вопросом, почему национальная команда не стреляет из отечественного оружия – на это есть ответ у биатлониста Игоря Малиновского, который решил завязать со спортом и осенью выставил на продажу ложе от Anschutz. Спортсмен считает, что немецкие винтовки просто лучше – легче и точнее, а оружие от «Ижмаша» – не то, что было раньше.

Стоимость винтовки Логинова складывается из двух частей – из самого оружия и нового ложе. Его биатлонист поменял пару лет назад, потому что старое износилось. В данный момент винтовка Anschutz 1927 F стоит около 420 тысяч рублей. Ложе для нее спортсмен заказывал у оружейника Александра Пономарева. В 2014-м Пономарев рассказывал, что изготовление стоит 18 тысяч – с учетом инфляции цены могли подняться до 30 тысяч.

Очки

Очки Логинова Фото: Eurosport

Биатлонисты сборной России предпочитают очки фирмы Rudy. Спортсмены привезли в Пекин не по одной паре – в очках на иллюстрации Логинов проводил одну из тренировок. Из особенностей модели – в оправе есть вентиляционный контроллер для предотвращения запотевания.

Перчатки

Перчатки Логинова Фото: Eurosport

Как и очков, перчаток у биатлонистов больше одной пары. Большинство спортсменов предпочитает немецкий бренд Kinetixx. На Логинове – самая простая черная модель Folke из микрозамши и флиса.

Часы

Часы Логинова Фото: Eurosport

Вы не найдете ни одного биатлониста, который бегает с Apple Watch. Переоцененные часы Тима Кука не котируются профессиональными спортсменами – в 2022-м биатлонисты выбирают между Garmin и Polar. Модель на Логинове – совсем новенькая, Polar предлагают ее в первую очередь легкоатлетам. В комплекте идет нагрудный датчик, который позволит максимально точно фиксировать сердечный ритм и мощность бега. Все это необходимо и биатлонистам, чтобы выстраивать нагрузки на тренировках, отталкиваясь от показателей.

Сноуборд, Александра Паршина

Доска

Доска Паршиной Фото: Eurosport

Дебютантка Олимпиады перепробовала несколько досок, но остановилась на швейцарском бренде. Доска пока не принесла медалей, но с ней Паршина вышла в четвертьфинал сноуборд-кросса в женском турнире и показала лучший личный результат. После соревнований спортсменка рассказала, что назвала доску в честь дедушки Гены, который всегда болел за нее и верил, что внучка добьется успеха.

Шлем

Шлем Паршиной Фото: Eurosport

Этот шлем от австрийской компании Atomic предназначен специально для женщин. В нем комфортно, так как подкладка легко принимает форму головы, а ударопрочный АБС-пластик, который используют в изготовлении деталей автомобилей и лодок, защитит от жестких аварий на трассе.

Варежки

Варежки Паршиной Фото: Eurosport

Варежки изготовлены из настоящей кожи и подходят как любителям, так и профи. На тыльной стороне есть защитные вставки, а внутри скрыта водонепроницаемая мембрана, которая позволяет рукам дышать и долго не пропускать влагу. Паршина – амбассадор бренда Terror Snow, так что варежки ей, вероятно, достались бесплатно.

Хоккей, сборная России

Клюшка, Вадим Шипачев

Клюшка Шипачева Фото: Eurosport

Три самых популярных производителя экипировки среди хоккеистов сборной России – CCM, Bauer и Warrior. Шипачев пользуется новейшей моделью клюшки от канадского бренда. Она легче предшественника и мегапрочная, так как выполнена из углеродного волокна, которое используют в аэрокосмических технологиях. Шипачев – форвард, ему важно бросать как можно мощнее и точнее. В этой клюшке от CCM оптимизирована средняя точка прогиба – хоккеист может запускать шайбу с большей скоростью, но не терять в меткости.

Коньки, Никита Гусев

Коньки Гусева Фото: Eurosport

Никита Гусев предпочитает коньки от Bauer 2020 года выпуска. Форвард СКА уже играл в этой модели в НХЛ, но на Олимпиаде сменил расцветку: за «Флориду» и «Нью-Джерси» Никита гонял в коньках с красной полосой.

Краги, Александр Елесин

Краги Елесина Фото: Eurosport

Перчатки не часть игровой формы, поэтому хоккеисты подбирают их индивидуально под себя. Главное, чтобы у всех полевых игроков краги были одного цвета. На выбор – те же три бренда: CCM, Warrior и Bauer. Защитник Александр Елесин предпочитает последний – его модель позволяет лучше чувствовать клюшку и обеспечивает большую маневренность кистям рук.

Шлем, Антон Слепышев

Шлем Слепышева Фото: Eurosport

Все хоккеисты национальной команды играют в одинаковых шлемах от Bauer линейки 4500. Производитель утверждает, что спортивный головной убор получился максимально жестким – в самый раз, чтобы боднуть им игрока соперника, как это сделал Слепышев в матче со сборной Швейцарии.

Свитер и шорты, Кирилл Семенов

Свитер и шорты сборной России Фото: Eurosport

Нового олимпийского свитера сборной России пока нет в продаже, поэтому будем отталкиваться от цен на джерси, в котором российские хоккеисты выступали в Корее. Тогда свитер команды Олега Знарка стоил 12 тысяч, с учетом инфляции новая форма обойдется примерно в 15 тысяч.

Фигурное катание, Камила Валиева

Коньки

Коньки Валиевой Фото: Eurosport

В коньках этой фирмы выступает не только Камила, но и, например, Александра Трусова. А вот Анна Щербакова предпочитает другой итальянский бренд, Roces. Фигуристы выбирают коньки во многом исходя из жесткости. У профессионального спортсмена этот показатель высок. Edea Piano – коньки для профи, они выполнены из кожи, которая хорошо нейтрализует вибрацию на катке и амортизирует в прыжках.

Лезвия

Лезвия для коньков Валиевой Фото: Eurosport

Любители приобретают коньки сразу с лезвиями, но настоящим фигуристам приходится докупать лезвия отдельно и увеличивать цену почти вдвое. Лезвия, которыми пользуется Валиева, выполнены из нержавеющей стали, они на 33% легче конкурентов и позволяют фигуристке меньше уставать. Также лезвия дольше сохраняют остроту, благодаря чему и нужно реже точить – это повышает срок годности.

Керлинг, Алина Ковалева

Щетка

Щетка Ковалевой Фото: Eurosport

Щетка – важнейшая часть снаряжения керлера. Раньше их делали из стекловолокна, но со временем материал изготовления сменился на углеродное волокно и графит, благодаря чему щетки стали легче. Вес позволяет спортсмену затрачивать меньше сил на натирание льда. А вот камни для керлинга предоставляются организаторами турнира. Они весят около 19 килограммов и выполнены из гранита, добытого на месторождениях в Шотландии или Северном Уэльсе.

Накладка для щетки

Накладка для щетки Ковалевой Фото: Eurosport

В 2016 году случился крупнейший скандал в истории керлинга – лучшие керлеры мира были дико недовольны образцом щетки, который Всемирная федерация приняла как соревновательный. По мнению спортсменов, щетки царапали лед и тем самым влияли на траекторию движения камня. Федерация пошла навстречу – теперь керлеры пользуются накладками из нейлона, которые позволяют сохранять траекторию движения камня, но не меняют ее.

Ботинки

Ботинки Ковалевой Фото: Eurosport

Левая подошва ботинок для керлинга выполнена из тефлона и нужна для лучшего скольжения. Правая, наоборот, выполняет отталкивающую функцию и сделана из резины. Но некоторые магазины могут превратить в обувь для керлинга обычные кроссовки Nike или adidas – так, например, поступает главный мем Олимпиады Мэттью Хэмилтон.

Варежки

Варежки Ковалевой Фото: Eurosport

Керлингистки могут носить и перчатки, но мерзлячки предпочитают держать щетку в теплых варежках из бычьей кожи и с утеплителем Thinsulate внутри. Игроку, выполняющему бросок, хватает одной варежки – за ручку камня берутся голыми руками.

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