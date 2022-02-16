Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 13-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв вторника, 15 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!
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Пекин-2022
Серебро конькобежцев в команде, бронза биатлонистов в эстафете
7:42. Американцы сравняли на последней минуте первого периода, счет – 1:1. А в МОК рассказали, была ли вскрыта проба В Камилы Валиевой – теоретически она может помочь спортсменке доказать чистоту, если окажется отрицательной.
7:27. В разгаре первый хоккейный четвертьфинал – только что Словакия открыла счет в матче с США.
7:16. Привет! Стартуем в 13-й олимпийский день: сегодня и командный спринт в лыжах, и женская эстафета в биатлоне, и четвертьфинал сборной России по хоккею.
Пока был разыгран только один комплект наград – в слоупстайле. Золото и серебро – у американцев Алекса Холла и Николаса Геппера, бронзу взял швед Йеспер Тьедер.
Первую попытку слалома проехали горнолыжники. Лидируют Йоханнес Штрольц, Хенрик Кристофферсен и Себастьян Фос Солевог, Александр Хорошилов – десятый.
Пекин-2022
Россия в хоккее, эстафеты в биатлоне и лыжах. Расписание 13-го дня ОИ
Пекин-2022
🔊 Допуск Валиевой, победы лыжников и перспективы биатлонистов
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