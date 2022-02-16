Горнолыжный спорт
5:30 мск – комбинация, скоростной спуск, женщины
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9:00 мск – комбинация, слалом, женщины 🥇
Пекин-2022
🔴 4 медали дня, 0,009 сек от бронзы, ждем Россия – Канада в хоккее
Керлинг
4:05 мск – мужчины, круговой раунд 12 (Дания – США)
4:05 мск – мужчины, круговой раунд 12 (Швеция – Швейцария)
4:05 мск – мужчины, круговой раунд 12 (Канада – Великобритания)
4:05 мск – мужчины, круговой раунд 12 (Норвегия – Италия)
9:05 мск – женщины, круговой раунд 12 (Япония – Швейцария)
9:05 мск – женщины, круговой раунд 12 (Россия – Великобритания)
Женская сборная России по керлингу
Фото: Getty Images
9:05 мск – женщины, круговой раунд 12 (Дания – Канада)
9:05 мск – женщины, круговой раунд 12 (Южная Корея – Швеция)
15:05 мск – мужчины, 1/2 финала 1
15:05 мск – мужчины, 1/2 финала 2
Конькобежный спорт
11:30 мск – 1000 м, женщины 🥇
Лыжное двоеборье
11:00 мск – командное первенство, трамплин LH
14:00 – командное первенство, эстафета 4x5 км 🥇
Фигурное катание
13:00 мск – произвольная программа, женщины 🥇
Александра Трусова
Фото: Getty Images
Фристайл
4:30 мск – хаф-пайп, квалификация 1, женщины
5:21 мск – хаф-пайп, квалификация 2, женщины
6:30 мск – ски-кросс, клификация, женщины
7:30 мск – хаф-пайп, квалификация 1, мужчины
8:21 мск – хаф-пайп, квалификация 2, мужчины
9:00 мск – ски-кросс, 1/8 финала, женщины
9:35 мск – ски-кросс, четвертьфиналы, женщины
9:54 мск – ски-кросс, полуфиналы, женщины
10:10 мск – ски-кросс, малый финал, женщины
10:15 мск – ски-кросс, финал, женщины 🥇
Хоккей, женщины
7:30 мск – финал, США – Канада 🥇
Русский чемпион провалил вторые Игры. Его снова прикрывает брат.
Главная героиня короткой программы – не Камила Валиева, а Анна Щербакова. Она меняла коньки по ходу Олимпиады.
Пекин-2022
Серебро конькобежцев в команде, бронза биатлонистов в эстафете
Пекин-2022
Россия в хоккее, эстафеты в биатлоне и лыжах. Расписание 13-го дня ОИ
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