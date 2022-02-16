В 13-й день на Олимпиаде-2022 в Пекине национальные команды разыграли восемь комплектов наград, а также бронзу в женском хоккее. Как выступили российские спортсмены и кому достались остальные медали?

Что выиграла Россия

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Биатлон

Пекин-2022 Произволка фигуристок, финал в женском хоккее. Расписание 14-го дня ОИ 2 ЧАСА НАЗАД

Эстафета, женщина

1. Швеция

2. Россия

3. Германия

Лыжные гонки

Командный спринт, женщины

1. Германия

2. Швеция

3. Россия

Юлия Ступак И Наталья Непряева Фото: Getty Images

Командный спринт, мужчины

1. Норвегия

2. Финляндия

3. Россия

Александр Большунов и Александр Терентьев, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Фристайл

Акробатика, мужчины

1. Ци Гуанпу (Китай)

2. Александр Абраменко (Украина)

3. Илья Буров (Россия)

Илья Буров, Россия, фристайл, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Горные лыжи

Слалом, мужчины

1. Клеман Ноэль (Франция)

2. Йоханнес Штрольц (Австрия)

3. Себастьян Фосс-Сулевог (Норвегия)

Фристайл

Слоупстайл, мужчины

1. Александр Холл (США)

2. Николас Гёппер (США)

3. Йеспер Тьедер (Швеция)

Хоккей

Матч за 3-е место, женщины

Финляндия – Швейцария – 5:1

Шорт-трек

Эстафета 5000 м, мужчины

1. Канада

2. Южная Корея

3. Италия

1500 м, женщины

1. Чхве Минджон (Южная Корея)

2. Арианна Фонтана (Италия)

3. Сюзанне Схултинг (Нидерланды)

Сюзанне Схултинг, Чхве Минджон, Арианна Фонтана Фото: Getty Images

После 12-го дня Олимпиады-2022 Россия занимает второе место по общему числу медалей – 24. Однако половина этих наград – бронзового отлива (12), поэтому в самом зачете русские идут девятыми. Лидирует по обоим показателям норвежцы (13 золотых медалей, 28 – всех). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

17 февраля в Пекине разыграют шесть комплектов наград. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова представят произвольную программу, хоккеисты США и Канады сразятся за женское золото. Полное расписание олимпийского дня лови по ссылке

Пекин-2022 🔴 4 медали дня, 0,009 сек от бронзы, ждем Россия – Канада в хоккее 12 ЧАСОВ НАЗАД