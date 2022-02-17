Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 14-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв четверга, 17 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Олимпиада уже проходила в пандемию. И речь не о Токио 43 МИНУТЫ НАЗАД

8:42. А затем главное событие для России – произвольная программа в женском одиночном катании фигуристок. Шансы Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на русский пьедестал очень высоки.

Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Eurosport

8:39. Сегодня в 14-й день Олимпиады-2022 разыграют шесть комплектов медалей. Про женский хоккей, комбинацию у горнолыжниц вы уже знаете. Через два часа определят сильнейших в женском ски-кроссе. Ближе к обеду по московскому времени начнется дистанция 1000 м в конькобежном спорте у женщин, после обеда – финал командного турнира в лыжном двоеборье.

8:29. Оп, но тут же Хилари Найт из сборной США забросила в меньшинстве – в хоккее пошла жаришка. 3:1 в финале Олимпийских игр!

8:27. В женском хоккейном турнире время финала – конечно, в решающем матче встречаются Канада и США. Американки отняли золото у канадок в Пхёнчхане-2018, поэтому «кленовые листья» мстят – уже 3:0 в конце второго периода. Капитан Клатч Мари-Филип Пулен забросила в финале – просто величайшая хоккеистка всех времен.

Мари-Филип Пулен, Канада – США, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

8:24. В лыжном фристайле русская спортсменка Александра Глазкова не прошла квалификацию в хафпайпе – она осталась на 14-м месте при нужном пороге отбора в топ-12. С первым результатом в финал вышла новая звезда мировой зимы, китайская американка Айлин Гу. Решающие попытки – завтра утром.

8:22. Давайте разбираться, что произошло ранним утром, пока мы все спали. У горнолыжниц прошел скоростной спуск в альпийской комбинации. В топ-3 Кристин Шейер, Эстер Ледецкая и Рамона Зибенхофер. Юлия Плешкова из России – 14-я. Слалом и розыгрыш медалей в комбайне стартует в 9:00 мск.

8:14. Привет! До закрытия Олимпиады-2022 осталось четыре дня, поэтому в программе соревнований только решающие старты, заезды и матчи. Последим за всеми, айда с нами!

Пекин-2022 Серебряная эстафета в биатлоне, 3 бронзы в лыжах и шорт-треке 14 ЧАСОВ НАЗАД