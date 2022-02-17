Биатлон
10:00 мск – масс-старт 12,5 км, женщины 🥇
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12:00 мск – масс-старт 15 км, мужчины 🥇
Пекин-2022
Медали русских фигуристок, золото канадских хоккеисток
Эдуард Латыпов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Бобслей
15:00 мск – женщины, двойки: 1 и 2 заезды
Керлинг
9:05 – мужчины, США – Канада, матч за 3-е место 🥇
15:05 мск – женщины, Швеция – Великобритания, полуфинал
15:05 мск – женщины, Япония – Швейцария, полуфинал
Конькобежный спорт
11:30 мск – 1000 м, мужчины 🥇
Фигурное катание
13:30 – спортивные пары, короткая программа
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: Getty Images
Фристайл
04:30 мск – хаф-пайп, финал 1, женщины
04:57 мск – хаф-пайп, финал 2, женщины
05:24 мск – хаф-пайп, финал 3, женщины 🥇
06:45 мск – ски-кросс, квалификация, мужчины
09:45 мск – ски-кросс, 1/8 финала, мужчины
10:20 мск – ски-кросс, четвертьфиналы, мужчины
10:39 мск – ски-кросс, полуфиналы, мужчины
10:55 мск – ски-кросс, малый финал, мужчины
11:00 мск – ски-кросс, финал, мужчины 🥇
Хоккей
07:10 мск – полуфинал 1, Финляндия – Словакия
16:10 мск – полуфинал 2, Россия – Швеция
Россия по-прежнему пожарит у ворот. В полуфинале соперник этого не простит.
Интервью экс-биатлонистки Ольги Подчуфаровой: про секс Коукаловой, зависть Фуркада, 100 баллов на ЕГЭ.
Пекин-2022
🔴 Валиева борется за золото фигурки, состав России в лыжах
Пекин-2022
Олимпиада уже проходила в пандемию. И речь не о Токио
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