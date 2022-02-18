Бобслей
4:30 мск – мужчины, четверки, 1 и 2 заезды
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15:00 мск – женщины, двойки: 3 и 4 заезды 🥇
Пекин-2022
Медаль ОИ вместо работы сварщиком. Бронзовый призер из Мончегорска
Горнолыжный спорт
6:00 мск – командное первенство 🥇
Керлинг
09:05 мск – мужчины, Великобритания – Швеция, финал 🥇
15:05 мск – женщины, Швейцария – Швеция, матч за 3 место 🥉
Конькобежный спорт
10:00 мск – масс-старт, полуфиналы, мужчины
10:45 мск – масс-старт, полуфиналы, женщины
11:30 мск – масс-старт, финал, мужчины 🥇
12:00 мск – масс-старт, финал, женщины 🥇
Ирен Схаутен
Фото: Getty Images
Лыжные гонки
9:00 мск – масс-старт 50 км, свободный стиль, мужчины 🥇
Фигурное катание
14:00 – спортивные пары, произвольная программа 🥇
Фристайл
4:30 мск – хаф-пайп, финал 1, мужчины
4:57 мск – хаф-пайп, финал 2, мужчины
5:24 мск – хаф-пайп, финал 3, мужчины 🥇
Хоккей
16:30 мск – Словакия – Швеция, матч за 3 место 🥉
Сергей Ридзик вырвался из провинции и выиграл уже вторую олимпийскую бронзу, хотя мог связать жизнь с другой деятельностью. Читай, как фристайлист из Мончегорска избежал работы сварщиком.
Провал или слишком высокие ожидания? Подводим итоги Пекина в биатлоне.
Пекин-2022
Россия увезла из Пекина 4 медали. Золота в биатлоне не случилось
Пекин-2022
Коньки за 100 тысяч, винтовка – за 450. Экипировка русских зимников
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