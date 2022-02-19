Бобслей
4:30 мск – мужчины, четверки, 3-й и 4-й заезды 🥇
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Керлинг
Пекин-2022
Кто понесет флаг России на закрытии Олимпиады? Кандидат очевиден
4:05 мск – Япония – Великобритания, женщины, финал 🥇
Керлинг, сборная Великобритании, Пекин-2022
Фото: Getty Images
Горнолыжный спорт
4:00 мск – командное первенство, финал 🥇
Лыжные гонки
6:00 мск – 30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины 🥇
Наталья Непряева
Фото: Getty Images
Фигурное катание
7:00 мск – показательные выступления
Хоккей
7:10 мск – Финляндия – Россия, финал 🥇
Церемония закрытия
15:00 мск – закрытие Олимпиады-2022
Можно ли считать Большунова королем лыж после победы в марафоне Пекина? Ответ на этот вопрос – здесь.
Александр доказал: ему все равно, где побеждать. Разорвал всех даже после того, как дистанцию сократили с 50 до 30 км.
Пекин-2022
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Пекин-2022
Игра 16 века и древние конькобежцы. Как голландцы рисовали спорт
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