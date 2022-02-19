Бобслей

4:30 мск – мужчины, четверки, 3-й и 4-й заезды 🥇

Керлинг

Пекин-2022
Кто понесет флаг России на закрытии Олимпиады? Кандидат очевиден
6 ЧАСОВ НАЗАД
4:05 мск – Япония – Великобритания, женщины, финал 🥇

Керлинг, сборная Великобритании, Пекин-2022

Фото: Getty Images

Горнолыжный спорт

4:00 мск – командное первенство, финал 🥇

Лыжные гонки

6:00 мск – 30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины 🥇

Наталья Непряева

Фото: Getty Images

Фигурное катание

7:00 мск – показательные выступления

Хоккей

7:10 мск – Финляндия – Россия, финал 🥇

Церемония закрытия

15:00 мск – закрытие Олимпиады-2022
Можно ли считать Большунова королем лыж после победы в марафоне Пекина? Ответ на этот вопрос – здесь.
Александр доказал: ему все равно, где побеждать. Разорвал всех даже после того, как дистанцию сократили с 50 до 30 км.
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