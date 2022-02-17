В 14-й день на Олимпиаде-2022 в Пекине национальные команды разыграли пять комплектов наград, а также золото и серебро в женском хоккее. Как выступили российские спортсмены и кому достались остальные медали?
Что выиграла Россия
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Фигурное катание
Пекин-2022
🔴 Валиева борется за золото фигурки, состав России в лыжах
Одиночный турнир, девушки
- 1. Анна Щербакова (Россия)
- 2. Александра Трусова (Россия)
- 3. Каори Сакамото (Япония)
Александра Трусова и Анна Щербакова
Фото: Getty Images
Что выиграл остальной мир
Горнолыжный спорт
Горнолыжная комбинация, слалом, женщины
- 1. Мишель Гисин (Швейцария)
- 2. Венди Холденер (Швейцария)
- 3. Федерика Бриньон (Италия)
Конькобежный спорт
1000 м, женщины
- 1. Миё Такаги (Япония)
- 2. Ютта Леердам (Нидерланды)
- 3. Бриттани Боу (США)
Лыжное двоеборье
Командное первенство Гундерсена 4х5 км
- 1. Норвегия
- 2. Германия
- 3. Япония
Фристайл
Ски-кросс, женщины
- 1. Сандра Неслунд (Швеция)
- 2. Мариэлль Томпсон (Канада)
- 3. Даниэла Майер (Германия)
Сандра Неслунд
Фото: Getty Images
Хоккей с шайбой
Женщины
- 1. Канада
- 2. США
- 3. Финляндия
После 14-го дня Олимпиады-2022 Россия занимает второе место по общему числу медалей – 26. Почти половина этих наград – бронзового отлива (12), поэтому в зачете русские идут девятыми. Лидируют по обоим показателям норвежцы (14 золотых медалей, 29 – в сумме). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
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Серебряная эстафета в биатлоне, 3 бронзы в лыжах и шорт-треке
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