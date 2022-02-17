В 14-й день на Олимпиаде-2022 в Пекине национальные команды разыграли пять комплектов наград, а также золото и серебро в женском хоккее. Как выступили российские спортсмены и кому достались остальные медали?

Что выиграла Россия

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Фигурное катание

Пекин-2022 🔴 Валиева борется за золото фигурки, состав России в лыжах 10 ЧАСОВ НАЗАД

Одиночный турнир, девушки

1. Анна Щербакова (Россия)

2. Александра Трусова (Россия)

3. Каори Сакамото (Япония)

Александра Трусова и Анна Щербакова Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Горнолыжный спорт

Горнолыжная комбинация, слалом, женщины

1. Мишель Гисин (Швейцария)

2. Венди Холденер (Швейцария)

3. Федерика Бриньон (Италия)

Конькобежный спорт

1000 м, женщины

1. Миё Такаги (Япония)

2. Ютта Леердам (Нидерланды)

3. Бриттани Боу (США)

Лыжное двоеборье

Командное первенство Гундерсена 4х5 км

1. Норвегия

2. Германия

3. Япония

Фристайл

Ски-кросс, женщины

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Мариэлль Томпсон (Канада)

3. Даниэла Майер (Германия)

Сандра Неслунд Фото: Getty Images

Хоккей с шайбой

Женщины

1. Канада

2. США

3. Финляндия

После 14-го дня Олимпиады-2022 Россия занимает второе место по общему числу медалей – 26. Почти половина этих наград – бронзового отлива (12), поэтому в зачете русские идут девятыми. Лидируют по обоим показателям норвежцы (14 золотых медалей, 29 – в сумме). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

Пекин-2022 Олимпиада уже проходила в пандемию. И речь не о Токио 10 ЧАСОВ НАЗАД