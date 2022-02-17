В 14-й день на Олимпиаде-2022 в Пекине национальные команды разыграли пять комплектов наград, а также золото и серебро в женском хоккее. Как выступили российские спортсмены и кому достались остальные медали?

Что выиграла Россия

Фигурное катание

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🔴 Валиева борется за золото фигурки, состав России в лыжах
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Одиночный турнир, девушки
  • 1. Анна Щербакова (Россия)
  • 2. Александра Трусова (Россия)
  • 3. Каори Сакамото (Япония)

Александра Трусова и Анна Щербакова

Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Горнолыжный спорт

Горнолыжная комбинация, слалом, женщины
  • 1. Мишель Гисин (Швейцария)
  • 2. Венди Холденер (Швейцария)
  • 3. Федерика Бриньон (Италия)

Конькобежный спорт

1000 м, женщины
  • 1. Миё Такаги (Япония)
  • 2. Ютта Леердам (Нидерланды)
  • 3. Бриттани Боу (США)

Лыжное двоеборье

Командное первенство Гундерсена 4х5 км
  • 1. Норвегия
  • 2. Германия
  • 3. Япония

Фристайл

Ски-кросс, женщины
  • 1. Сандра Неслунд (Швеция)
  • 2. Мариэлль Томпсон (Канада)
  • 3. Даниэла Майер (Германия)

Сандра Неслунд

Фото: Getty Images

Хоккей с шайбой

Женщины
  • 1. Канада
  • 2. США
  • 3. Финляндия
После 14-го дня Олимпиады-2022 Россия занимает второе место по общему числу медалей – 26. Почти половина этих наград – бронзового отлива (12), поэтому в зачете русские идут девятыми. Лидируют по обоим показателям норвежцы (14 золотых медалей, 29 – в сумме). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
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