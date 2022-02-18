Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 15-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв пятницы, 18 февраля,, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Короткая программа у пар, полуфинал Россия – Швеция 13 ЧАСОВ НАЗАД

7:34. Завершается первый период в хоккейном полуфинале Финляндия – Швеция, финны открыли счет усилиями Сакари Маннинена из «Салавата Юлаева». Напоминаем, что победитель матча идет в финал на Россию или Швецию, этот полуфинал стартует в 16:10 мск.

7:30. Привет! Ночью разыграли только один комплект медалей – в женском фристайле. В дисциплине хаф-пайф победила китаянка Эйлин Гу, став двукратной олимпийской чемпионкой и получив 95,22 балла во второй попытке. Серебро – у Кэсси Шарп из Канады (90,75), бронза – у ее соотечественницы Рейчел Каркер (87,75).

Пекин-2022 Медали русских фигуристок, золото канадских хоккеисток 14 ЧАСОВ НАЗАД