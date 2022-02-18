⚡️ Заключительная гонка в биатлоне на олимпийских Играх в Пекине-2022 – мужской масс-старт. №5 – Эдуард Латыпов, №10 – Александр Логинов, №16 – Максим Цветков. Сборная России уже оформила прогнозируемую норму медалей и взяла целых четыре: серебро в женской эстафете и три бронзы: в смешанной и классической эстафетах и пасьюте. Что будет сегодня?

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12:15. Йоханнес быстр и точен. Латыпов расклеился – три промаха, у Кентена – один, первым не закрывает глазок.

Пекин-2022 Коньки Валиевой и винтовка Логинова. Сколько стоит экипировка русских 3 ЧАСА НАЗАД

12:15. Ветер стих! Смотрим!

12:14. Выкатываются ребята с мостика к рубежу – второй лежке.

12:13. Российские спортсмены при своих: +15, 28, 41 секунды уступают лидеру Скотту Гоу.

12:11. Кентен (что в центре) может стать самым результативным французом на ОИ – он заходил на все подиумы этих Игр! Вау! Такого не было даже у Мартена Фуркада.

Тарьей Бё, Кентен Фийон-Майе, Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

12:10. Швед, два канадца, Бё-старший, Филипп Наврат, Кентен – 9-й.

12:08. Латыпов с одним вышел с лежки 11-м – +18. Цветков – 17-й (+25 уступает), Логинов – 23-й. Он с двумя штрафными проигрывает 43 секунды.

12:07. Ветер стихает. Все-е-е-е-е мажут. Самуэльссон, Кристиан Гоу из Канады и Тарьей Бё обходятся без штрафа.

12:05. Логинов пытается подойти к головной группе, где также Эдуард и практически вся десятка лучших. Парни на огневом.

12:04. Макс – последний из русских – уступает 12 секунд на второй отсечке. Лидеры пытаются уйти перед первой лежкой.

Эдуард Латыпов Фото: Getty Images

12:02. -15 и адовый северный ветер. Непростые условия. Латыпов – 4-й, Логинов – 11-й, Цветков – 14-й. Лидеры натягивают и рушат этот караван.

12:01. Разбились ребята на две колонны: везет «багаж» Кентен и Йо.

12:00. 🔥 Погнали!

11:58. Напомню, сегодня бежит тридцатка лучших: топ-15 тотала КМ и еще 15 спортсменов по результатам стартов Пекина.

11:55. Не верится, мы смотрим последнюю биатлонную гонку Олимпиады. Ух!

11:55. Женская тройка в МС! Жюстин Брайса-Буше, Тирил Экхофф, Марте Ройселанн.

11:55. Парни в стартовом городке.

11:47. Бывший биатлонист Антон Шипулин поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде-2022.

У мужчин, я думаю, кто-то должен заехать в призы. Латыпов в прекрасной форме находится, Логинов – в еще лучшей. У нас Максим Цветков, который может отработать «на ноль», его стрельба, я думаю, позволит выиграть какую-то из медалей

11:45. Прокомментирует для вас гонку София Колодкина.

11:40. Другие фавориты: №1 – Кентен Фиойн-Майе, №2 – Йоханнес Бё, №3 – Антон Смольский, №4 – Тарьей Бё, №6 – Эмильен Жаклин. И китайский спортсмен – Фанмин Чэн. Он закрывает топ-30 лучших.

11:30. Всем привет! Вкатываемся в последнюю биатлонную гонку на этих Играх: мужчины выступят в масс-старте.

Пекин-2022 🔴 Бронза Ридзика, Логинов, Цветков и Латыпов воюют за медали 5 ЧАСОВ НАЗАД