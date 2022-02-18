«Левиафан» 2014 года – один из самых успешных русских фильмов последних лет. Кино Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар» и наградили «Золотым глобусом» за лучший иностранный фильм, а на IMDb выставили хороший рейтинг 7,6. Социальная драма пронизана атмосферой крайнего севера и рассказывает о тяжелой жизни за Полярным кругом. Одной из локаций съемки выбрали маленький город Мончегорск с Кольского полуострова. Место популярно не только попаданием в известный фильм, здесь вырос двухкратный бронзовый призер Олимпиады Сергей Ридзик.

Крошечный город с населением в 40 тысяч человек существует благодаря комбинату «Североникель», где трудится большинство населения. По всей России разбросаны десятки таких Мончегорсков, в которых градообразующее предприятие определяет жизни тысяч людей на десятилетия вперед. Ридзика ждала похожая судьба, но он ее не принял. С детства Сергей занимался спортом и метался в поисках подходящего вида, пока не встал на горные лыжи.

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«Тренер карате наказывал палкой, – вспоминает призер Игр. – Бегать не люблю, даже до сих пор, хотя понимаю, что это неотъемлемая часть подготовки. Мне просто нравилось спускаться, а не подниматься. Поэтому, определяясь между лыжными гонками и горными лыжами, выбрал горные лыжи. Сначала было сложно, потому что кататься тяжело и ноги болели в этих ботинках».

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Сергей Ридзик на Олимпиаде в Пекине Фото: Getty Images

Сергей пришел в горнолыжку в семь лет и надолго задержался в этом виде. В 2011-м будущий призер Олимпиады даже выиграл открытый чемпионат Мурманской области и заслужил внимание тренеров и скаутов сборной России. Но перспективам большого спорта противостояли реалии сурового Мончегорска. Ведь профессиональная горнолыжка – шаг, требующий риска. Куда надежнее было отправиться в «Североникель» по пути, который протоптало не одно поколение.

«В таких провинциальных городках как Мончегорск на годы расписано кем ты будешь, когда вырастешь. Моя жизнь как гражданского человека подошла к определенному этапу, который называется армия, и спортивные реалии тоже подталкивали принимать решение. Я хотел все же заниматься спортом максимально долго. Изначально я пошел в спортивный колледж, но столкнулся с непониманием преподавателя: ты либо учишься, либо гоняешь», – вспоминал Ридзик.

Сергей получил образование: выучился на электрогазосварщика, с такой профессией можно было легко устроиться на главное предприятие города и десятки лет спокойно работать на отравляющем экологию предприятии. «Североникель» сильно навредил природе и за годы существования превратил округу города в мертвую пустыню. Серная кислота выжгла землю и еще сильнее омрачила атмосферу вокруг далекого северного города.

Но спорт оставался приоритетом, и после важной победы в 2011-м 19-летний спортсмен по приглашению скаутов сборной России перешел в ски-кросс. Это один из самых драйвовых зимних видов. Четверки лыжников съезжают со склонов, которые усложнены трамплинами и виражами, и в плотной борьбе определяют быстрейших. Спорт относится к фристайлу и для него не редки переходы из горных лыж. Изначально вид даже контролировался FIS (Международная лыжная федерация), но из-за отличий в оборудовании и технике отошел к фристайлу. Лыжи для ски-кросса более комфортные, чем в похожих слаломе и гигантском слаломе, и лучше подходят для катания свободным стилем.

Сергей Ридзик на Олимпиаде в Пхёнчхане Фото: Getty Images

Попав в спорт в 19 лет, Ридзик погрузился в тренировки и быстро добился прогресса. В 2012-м Сергей дебютировал на Кубке Европы во французском Валь-Торансе, а через год, в феврале 2013-го, – на этапе Кубка мира в Сочи. Первый подиум Кубка мира пришел уже через четыре года после начала занятий. В 2015-м Сергей ворвался на вторую строчку на этапе Кубка мира в швейцарском Аросе.

Сергей уверенно прогрессировал и подходил к Олимпиаде-2018 с амбициями на медаль. Место в тройке казалось мечтой, но Ридзик плавно готовился к старту и благодаря упорной работе достиг желаемого. «Конечно, у меня есть определенная предрасположенность, но я недостаточно талантлив, чтобы у меня все получалось с полтычка. Чтобы достичь определенных результатов, мне приходится выкладываться чуть больше других. Бронза – это вообще лучшая медаль! Лучше четвертого или второго места точно», – признавал Сергей.

Успех мотивировал спортсмена, поэтому целью на следующую Олимпиаду стало золото. И Сергей явно мог на него претендовать, ведь в Кубке мира нередко залетал на подиумы. Но олимпийский цикл обратился кошмаром. Ковидные ограничения мешали выезжать на иностранные склоны для тренировок, но благодаря ним Ридзик больше времени провел с семьей и даже похудел.

Главной проблемой оказались травмы, которых оказалось невероятно много. «Операция одна, а травм гораздо больше. Спина, мениск сшивали, контузия бедренной кости, запястье, разрыв связки плечевого сустава, разрыв хряща грудного отдела... Это я что с ходу вспомнил», – ошеломил Сергей.

От последнего повреждения русский избавился только летом. В августе воспалилась мыщца в ноге, так сильно, что Ридзик не мог поднять травмированную конечность. Время подходило к самой важной части предсезонной подготовки: в конце лета/начале осени фристайлисты переходят на лыжи. Но спортсмен справился: залечил травму и нагнал подготовку бешеным темпом. Предолимпийские месяцы превратились в день сурка: три-четыре часа тренировки на горе, обязательный дневной сон, снова тренировки и подготовка к следующему тренировочному дню.

Плотная работа привела Сергея ко второй бронзе подряд. В этот раз он наверняка доволен не так сильно, ведь рассчитывал на золото. Но для человека из крошечного городка две олимпийские медали – громадный успех. Ридзик сломал систему Мончегорска и вошел в историю. Пока он единственный русский призер в ски-кроссе.

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