Пятнадцатый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине принес России всего одну награду. А кто забрал остальные медали? Всего национальные команды разыграли шесть комплектов наград.
Что выиграла Россия
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Фристайл
Пекин-2022
Марафон Большунова, произволка пар и матч за бронзу в хоккее
Ски-кросс, мужчины
1. Райан Регез (Швейцария)
2. Алекс Фива (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (Россия)
Сергей Ридзик
Фото: Getty Images
Что выиграл остальной мир
Фристайл
Хаф-пайп, женщины
1. Эйлин Гу (Китай)
2. Кэсси Шарп (Канада)
3. Рэйчел Каркер (Канада)
Эйлин Гу, Пекин-2022
Фото: Getty Images
Керлинг
Матч за 3-е место, мужчины
Канада – США – 8:5
Конькобежный спорт
1000 м, мужчины
1. Томас Крол (Нидерланды)
2. Лоран Дюбрей (Канада)
3. Ховард Лоренцен (Норвегия)
Биатлон
Масс-старт, женщины
1. Жюстин Брайса (Франция)
2. Тирил Экхофф (Норвегия)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
Тирил Экхофф, Жюстин Брайса и Марте Ульсбю-Ройселанн
Фото: Getty Images
Масс-старт, мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия)
После пятнадцатого дня Олимпиады-2022 сборная России занимает девятое место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку пять золотых, девять серебряных и тринадцать бронзовых наград. Лидирует Норвегия, у которой пятнадцать золотых, восемь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей. На втором месте Германия (10–7–5), замыкает топ-3 сборная США (8–8–5). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
Что почитать о главном герое России в пятнадцатый день Олимпиады? Сергей Ридзик вырвался из провинции и выиграл уже вторую олимпийскую бронзу, хотя мог связать жизнь с другой деятельностью.
19 февраля в Пекине разыграют девять комплектов наград. Александр Большунов побежит за золотом 50-километрового марафона, спортивные пары покажут произвольные программы, а в хоккее состоятся матчи за бронзу. Полное расписание олимпийского дня лови по ссылке.
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