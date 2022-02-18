Пятнадцатый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине принес России всего одну награду. А кто забрал остальные медали? Всего национальные команды разыграли шесть комплектов наград.

Что выиграла Россия

Ad

Фристайл

Пекин-2022 Марафон Большунова, произволка пар и матч за бронзу в хоккее 43 МИНУТЫ НАЗАД

Ски-кросс, мужчины

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Алекс Фива (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Россия)

Сергей Ридзик Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Фристайл

Хаф-пайп, женщины

1. Эйлин Гу (Китай)

2. Кэсси Шарп (Канада)

3. Рэйчел Каркер (Канада)

Эйлин Гу, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Керлинг

Матч за 3-е место, мужчины

Канада – США – 8:5

Конькобежный спорт

1000 м, мужчины

1. Томас Крол (Нидерланды)

2. Лоран Дюбрей (Канада)

3. Ховард Лоренцен (Норвегия)

Биатлон

Масс-старт, женщины

1. Жюстин Брайса (Франция)

2. Тирил Экхофф (Норвегия)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Тирил Экхофф, Жюстин Брайса и Марте Ульсбю-Ройселанн Фото: Getty Images

Масс-старт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия)

После пятнадцатого дня Олимпиады-2022 сборная России занимает девятое место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку пять золотых, девять серебряных и тринадцать бронзовых наград. Лидирует Норвегия, у которой пятнадцать золотых, восемь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей. На втором месте Германия (10–7–5), замыкает топ-3 сборная США (8–8–5). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

Что почитать о главном герое России в пятнадцатый день Олимпиады? Сергей Ридзик вырвался из провинции и выиграл уже вторую олимпийскую бронзу, хотя мог связать жизнь с другой деятельностью

19 февраля в Пекине разыграют девять комплектов наград. Александр Большунов побежит за золотом 50-километрового марафона, спортивные пары покажут произвольные программы, а в хоккее состоятся матчи за бронзу. Полное расписание олимпийского дня лови по ссылке

Пекин-2022 Медаль ОИ вместо работы сварщиком. Бронзовый призер из Мончегорска 4 ЧАСА НАЗАД