Зимние виды спорта – настоящий культ в некоторых странах. Нидерланды успешно выступили на Олимпиаде в Пекине и собрали уже семь золотых медалей. Главная страсть оранжевой страны – конькобежный спорт, который принес почти все награды на Играх-2022. История зимнего спорта ушла на сотни лет в глубину хроники Нидерландов и отразилась даже в изобразительном искусстве. Художники еще в Средневековье изображали спортсменов на льду, а в современности это стало данью успехам голландцев.

Спорт на полотнах XVII века

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Средневековая живопись голландцев характерно отличалась от других европейских художников. Пока соседи тратили краски на религиозные изображения, в Нидерландах набирало моду изображение повседневной действительности. Веяние в живописи отражало обычный быт горожан: в то время расцвел голландский средний класс, которому открылись интересные развлечения. Одним из них оказался спорт на льду.

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Главный зимний досуг – колф, смесь хоккея и гольфа часто привлекала художников. Древняя игра упоминается еще в 1200-х в бельгийских и французских источниках, но вошла в историю благодаря Нидерландам. Страна отвоевала независимость в конце XVI века (1581 год), в то же время расцвела свободная живопись.

Одна из самых известных работ Хендрика Аверкампа «Сцена на льду» изображает толпу, которая собралась на огромном замерзшем водоеме. Люди с клюшками в небольших кучах перегоняют маленькие мячи. Аверкамп оформил целую серию картин, посвященную горожанам на льду. Картина голландца в период царской власти даже принадлежала Эрмитажу, но после революции, как и многие, была продана. Сейчас полотно находится в Национальной галереи искусств в Вашингтоне.

Не меньше внимания городским пейзажам уделяли Аерт ван дер Неер и Арент Аренц. Художники работали на стыке XVI и XVII веков и застали популярность колфа. Ван дер Неер прославился благодаря подобным картинам. Одна из главных его работ «Замерзшая река около деревни с игроками в гольф и катающимися на коньках» (1648-й) похожа на «Сцену на льду»: быт горожан разбавлен игрой с клюшками на льду. В этом же стиле выполнены «Спортивные состязания на замерзшей реке» (1660-й) и «Обледенелая река вечером в городе» (1665-й).

«Вид на реку зимой», Аерт ван дер Неер Фото: Imago

Аренц увел публику к другому зимнему виду, в котором голландцы царят до сих пор. «Конькобежцы в Амстеле» изображают уже не только игроков в колф, но и бегунов на коньках. Участники одеты в яркую одежду, которая контрастирует с привычным мрачным ледяным пейзажем. Здесь появляется и социальное неравенство: пока обеспеченные горожане развлекаются, бедняки натягивают сети, чтобы отловить в замерзшем водоеме рыбу. Картины художников – портал в далекое прошлое, ведь они рисовали с натуры. Эта работа находится в Художественной галерее Онтарио.

Работы голландцев объединились в эпоху и представили собой Северное возрождение. Картины сильно отличаются от привычных работ современников, но плотно вошли в историю изобразительного искусства. Отрезок между XV и XVII веками стал прорывным временем для художников Северной Европы, которые выработали собственный стиль.

Современное изображение спорта

Изображения спорта не застряло на средневековых полотнах, но приобрело более современный характер. В нынешних Нидерландах колф – лишь давняя традиция, которой уделяют время на посвященных прошлому мероприятиях. Голландцы дышат другим видом – конькобежным спортом, и бег на коньках появился уже на современных картинах.

Живописец Мариус ван Доккум, как и предшественники, прославился благодаря изображениям повседневности голландцев. Вместо колфа появились старики, смотрящие телевизор и изучающие работу компьютеров, семейный беспорядок и рассекающие холмы велосипедисты. Разумеется, без изображения конькобежцев здесь тоже не обошлось.

Полотно «Коньки» изображает стариков, пытающихся рассекать на коньках по замерзшей реке. Комичная картина забавно отображает падения людей, а один из них передвигается на коньках при помощи ходунков. Кому-то такое полотно может показаться насмешливым, но Ван Доккум наделяет картины добродушно-веселым характером и совсем не издевается над стариками.

Большинство работ Мариуса показывает жизнь пенсионеров. На одной из его работ они даже соревнуются на заполненном стадионе – насколько коньки стали частью голландцев. Художник сыронизировал над этим и поместил на каток стариков. Картины Ван Доккума отличаются от работ художников Северного возрождения. Мариус не пишет с натуры, а веселит зрителей забавными изображениями, подшучивая над обыденностью голландцев. Там нашлось место и спорту.

В современном мире спорт давно связался с поп-культурой, но полотна XVI-XVII века действительно завораживают и выглядят необычно. Вряд ли многие художники смело изображали спорт и обыденность людей, но в культуре Нидерландов спорт на льду уже несколько сотен лет.

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