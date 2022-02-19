Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 16-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв субботы, 18 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

Ad

Пекин-2022 Бронза Ридзика, золото Бё и очередная медаль китайской модели 13 ЧАСОВ НАЗАД

7:43. А вслед за горными лыжами могут перенести и лыжные гонки – в Пекине очень сильный ветер, вплоть до штормового предупреждения. А на завтра уже запланирован марафон у женщин.

7:25. Доброе утро! К этому времени должны были быть разыграны медали в командных соревнованиях горнолыжников, но заезды перенесли на завтра из-за сильного ветра.

Зато известны медалисты в мужском хафпайпе: победил новозеландец Нико Портеус (93 балла), вторым стали американец Дэвид Уайз (90,75), третьим – еще один спортсмен из США Алекс Феррайра (86,75).

Пекин-2022 Марафон Большунова, произволка пар и матч за бронзу в хоккее 13 ЧАСОВ НАЗАД