Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 16-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв субботы, 18 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!
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7:43. А вслед за горными лыжами могут перенести и лыжные гонки – в Пекине очень сильный ветер, вплоть до штормового предупреждения. А на завтра уже запланирован марафон у женщин.
7:25. Доброе утро! К этому времени должны были быть разыграны медали в командных соревнованиях горнолыжников, но заезды перенесли на завтра из-за сильного ветра.
Зато известны медалисты в мужском хафпайпе: победил новозеландец Нико Портеус (93 балла), вторым стали американец Дэвид Уайз (90,75), третьим – еще один спортсмен из США Алекс Феррайра (86,75).
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