Допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой по-прежнему остается главным скандалом Олимпиады-2022. Обсуждаем конспирологию на предмет того, убивал ли кто-то русскую фигуристку и кому это нужно, радуемся выходу России в финал хоккея, а также анализируем выступления русских биатлонистов. Об этом и многом другом герои Eurosport.ru поговорили в подкасте «Лыжи не едут».

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Пекин-2022 Игра 16 века и древние конькобежцы. Как голландцы рисовали спорт ЧАС НАЗАД

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Пекин-2022 🔴 У России золото Большунова и еще медаль в лыжах, верим в фигурку 4 ЧАСА НАЗАД