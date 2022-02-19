Допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой по-прежнему остается главным скандалом Олимпиады-2022. Обсуждаем конспирологию на предмет того, убивал ли кто-то русскую фигуристку и кому это нужно, радуемся выходу России в финал хоккея, а также анализируем выступления русских биатлонистов. Об этом и многом другом герои Eurosport.ru поговорили в подкасте «Лыжи не едут».
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