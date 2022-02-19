Лыжник Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Информацию подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Большунов выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2022. Он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне на 28,4 км. Всего Александр завоевал в Пекине пять медалей. Помимо трех побед он взял серебро в 15-километровой разделке классическим стилем и в паре с Александром Терентьевым остался с бронзой в командном спринте.
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Во взрослой карьере у Большунова девять медалей Олимпийских игр. Он добавил пять попаданий на пьедестал Пекина-2022 к трем серебряным наградам и одной бронзе Игр в Пхёнчхане-2018. Александр попадал в тройку в каждой гонке на Олимпиадах, в которой принимал участие.
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Александр Большунов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине пройдет в воскресенье, 20 февраля, и начнется в 15:00 по московскому времени. На открытии Олимпиады в Китае флаг России несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.
Большунов выиграл последнюю гонку даже не на 50, а на 30 километров. Сан Санычу все равно, где побеждать.
Другую героиню Олимпиады-2022 Камилу Валиеву никто не травил. Но Россия ведет себя неправильно в случае с допингом фигуристки.
Источник: «РИА Новости»
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