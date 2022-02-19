Сборная России установила новый рекорд по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпиадах.

На Играх-2022 в Пекине спортсмены национальной команды завоевали 31 медаль – 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. В заключительный день Олимпиады Россия гарантировано возьмет медаль в хоккейном турнире – мужская сборная сыграет в финале с Финляндией.

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Таким образом, по итогам Олимпиады-2022 в Пекине у сборной России будет 32 медали. Это новый лучший результат в истории страны. Предыдущий рекорд России/СССР по количеству завоеванных наград на зимних Играх был установлен в Сочи-2014 – 30 медалей.

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