Шестнадцатый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине принес России четыре награды – постарались лыжники и спортивные пары в фигурном катании. А кто забрал остальные медали? Всего национальные команды разыграли девять комплектов наград.

Что выиграла Россия

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Лыжные гонки

Пекин-2022 У России новый рекорд на зимних Олимпиадах – 32 медали 3 ЧАСА НАЗАД

Масс-старт 30 км, свободный стиль, мужчины

1. Александр Большунов (Россия)

2. Иван Якимушкин (Россия)

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

Иван Якимушкин и Александр Большунов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Фигурное катание

Спортивные пары

1. Вэньцзинь Суй и Цун Хань (Китай)

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)

3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Фристайл

Хаф-пайп, мужчины

1. Нико Портеус (Новая Зеландия)

2. Дэвид Уайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Керлинг

Мужчины, финал

Швеция – Великобритания – 5:4

Женщины, матч за 3-е место

Швеция – Швейцария – 9:7

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

1. Барт Свингс (Бельгия)

2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)

3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

Масс-старт, женщины

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Ивани Блондин (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

Ирен Схаутен, Пекин-2022 Фото: Getty Images

Бобслей

Двойки, женщины

1. Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия)

2. Мариама Яманка и Александра Бургхардт (Германия)

3. Элана Мейерс Тейлор и Сильвия Хоффман (США)

Хоккей

Мужчины, матч за 3-е место

Словакия – Швеция – 4:0

После шестнадцатого дня Олимпиады-2022 сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку шесть золотых, одиннадцать серебряных и четырнадцать бронзовых наград. Лидирует Норвегия, у которой пятнадцать золотых, восемь серебряных и двенадцать бронзовых медалей. На втором месте Германия (11–8–5), замыкает топ-3 сборная Китая (9–4–2). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

Можно ли считать Большунова королем лыж после победы в марафоне Пекина? Ответ на этот вопрос – здесь

Пекин-2022 Финал России в хоккее, лыжный марафон у женщин и закрытие Олимпиады 4 ЧАСА НАЗАД