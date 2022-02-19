Шестнадцатый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине принес России четыре награды – постарались лыжники и спортивные пары в фигурном катании. А кто забрал остальные медали? Всего национальные команды разыграли девять комплектов наград.
Что выиграла Россия
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Лыжные гонки
Пекин-2022
У России новый рекорд на зимних Олимпиадах – 32 медали
Масс-старт 30 км, свободный стиль, мужчины
1. Александр Большунов (Россия)
2. Иван Якимушкин (Россия)
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
Иван Якимушкин и Александр Большунов, Пекин-2022
Фото: Getty Images
Фигурное катание
Спортивные пары
1. Вэньцзинь Суй и Цун Хань (Китай)
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)
3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Пекин-2022
Фото: Getty Images
Что выиграл остальной мир
Фристайл
Хаф-пайп, мужчины
1. Нико Портеус (Новая Зеландия)
2. Дэвид Уайз (США)
3. Алекс Феррейра (США)
Керлинг
Мужчины, финал
Швеция – Великобритания – 5:4
Женщины, матч за 3-е место
Швеция – Швейцария – 9:7
Конькобежный спорт
Масс-старт, мужчины
1. Барт Свингс (Бельгия)
2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея)
3. Ли Сын Хун (Южная Корея)
Масс-старт, женщины
1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
2. Ивани Блондин (Канада)
3. Франческа Лоллобриджида (Италия)
Ирен Схаутен, Пекин-2022
Фото: Getty Images
Бобслей
Двойки, женщины
1. Лаура Нольте и Дебора Леви (Германия)
2. Мариама Яманка и Александра Бургхардт (Германия)
3. Элана Мейерс Тейлор и Сильвия Хоффман (США)
Хоккей
Мужчины, матч за 3-е место
Словакия – Швеция – 4:0
После шестнадцатого дня Олимпиады-2022 сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку шесть золотых, одиннадцать серебряных и четырнадцать бронзовых наград. Лидирует Норвегия, у которой пятнадцать золотых, восемь серебряных и двенадцать бронзовых медалей. На втором месте Германия (11–8–5), замыкает топ-3 сборная Китая (9–4–2). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь.
20 февраля в Пекине разыграют пять оставшихся комплектов наград. Сборная России сразится за золото хоккейного турнира, а лыжницы пробегут марафон 30 км. Полное расписание заключительного олимпийского дня лови по ссылке.
Можно ли считать Большунова королем лыж после победы в марафоне Пекина? Ответ на этот вопрос – здесь.
Александр доказал: ему все равно, где побеждать. Разорвал всех даже после того, как дистанцию сократили с 50 до 30 км.
Слушай подкаст Eurosport.ru об Олимпиаде-2022 «Лыжи не едут»: обсуждаем конспирологию в деле Камилы Валиевой, радуемся выходу России в финал хоккея и не только. Подкаст доступен на всех платформах – вот ссылка.
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