XXIV Зимние Олимпийские игры подходят к концу – 20 февраля состоится церемония закрытия мероприятия. Спортивные соревнования в Пекине проходили чуть больше двух недель, а официальная церемония открытия состоялась 4 февраля.

Где пройдет шоу?

Ad

Местом проведения церемонии станет Национальный стадион Пекина, также известный под названием «Птичье гнездо». Арену построили в 2008 году специально к летней Олимпиаде. Но в 2022 году «Птичье гнездо» не использовали для проведения соревнований – только для церемоний открытия и закрытия.

Пекин-2022 Двойной пьедестал в лыжах и фигурке, Схаутен доминирует в коньках 4 ЧАСА НАЗАД

Представитель оргкомитета Игр Янь Цзяжун раскрыла основную тему и основных героев закрытия Олимпийских игр в Пекине, а также сообщила, что церемония будет непродолжительной по времени.

«Основной темой будут спортсмены, потому что люди много тренировались, много и напряженно работали, чтобы добиться результата. Они будут героями церемонии закрытия. Для нас важно, что Пекин стал первым в истории городом, который принимал и летние, и зимние Игры. Этот момент будет отражен в церемонии», – сообщила Янь Цзяжун на пресс-конференции

Кто будет знаменосцем от России?

На открытии Олимпийских игр-2022 у России было два знаменосца – хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. На церемонии закрытия флаг России (а точнее – флаг ОКР) понесет один спортсмен – Александр Большунов. В Пекине лыжник завоевал пять медалей – три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне на 28,4 км. Помимо трех побед Сан Саныч взял серебро в 15-километровой разделке классическим стилем, а в паре с Александром Терентьевым остался с бронзой в командном спринте.

Александр Большунов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Когда и где смотреть?

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине пройдет в воскресенье, 20 февраля, и начнется в 15:00 по московскому времени. Мероприятие в прямом эфире покажет Первый канал.

Пекин-2022 У России новый рекорд на зимних Олимпиадах – 32 медали 6 ЧАСОВ НАЗАД