Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 17-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв воскресенья, 20 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!

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Пекин-2022 Кто знаменосец и когда начало. Все о церемонии закрытия Олимпиады 9 ЧАСОВ НАЗАД

08:27. Александра Трусова заменила Камилу Валиеву в показательном номере Мориса Квителашвили, передает ТАСС. Ранее в начале номера на музыку из фильма «Аладдин», в котором появляется Квителашвили в образе синего джина, лампу выносила Валиева. На этот раз лампу вынесла Трусова.

08:18. Немного ностальгии. В последний (пока) раз Россия побеждала Финляндию на Олимпиаде в легендарном полуфинале Нагано-1998. Легендарным он стал благодаря пента-трику Павла Буре. Вот фотка с того матча, и тогда Россия тоже играла в белом.

Павел Буре в полуфинале Нагано-1998 Россия – Финляндия Фото: Getty Images

08:11. В финале Россия – Финлядия стало напряжено, счет изменился. Обязательно В финале Россия – Финлядия стало напряжено, счет изменился. Обязательно кликайте сюда

07:57. Йохауг пополнила коллекцию многократных чемпионов/медалистов Пекина. Александр Большунов второй в таблице, уступил только биатлонисту Йоханнесу Бё

07:45. И в горнолыжном миксте олимпийскими чемпионами стали австрийцы. Серебро у Германии, бронза – у Норвегии.

07:41. В соревнованиях четверок в бобслее двойной триумф у Германии: золото у экипажа Франческо Фридриха, серебро – у Йоханнеса Лохнера. Немецкий подиум разбавил канадцы.

07:35. Еще три медали были разыграны. Во-первых, женская сборная Великобритании впервые с 2002 года взяла золото в керлинге, разгромив японок в финале.

Женская сборная Великобритании по керлингу Фото: Getty Images

07:32. Лыжницы заканчивают марафон. В отличие от мужской гонки, у дам все для сборной России не так радостно – Наталья Непряева сошла уже на 8-м километре, Татьяна Сорина и Мария Истомина сразились за место в десятке.

Ну а тройка довольно предсказуема (победитель – уж точно):

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Тереза Диггинс (США)

3. Керту Нисканен (Финляндия)

07:30. Доброе утро! Последний олимпийский день в разгаре, как и главный матч Олимпиады. Обязательно Доброе утро! Последний олимпийский день в разгаре, как и главный матч Олимпиады. Обязательно следите за ним тут

Пекин-2022 Двойной пьедестал в лыжах и фигурке, Схаутен доминирует в коньках 12 ЧАСОВ НАЗАД