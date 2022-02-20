Приветствуем всех читателей Eurosport.ru! Стартовал 17-й день Олимпиады в Пекине. Eurosport.ru ведет большой лайв воскресенья, 20 февраля, актуальные посты будут появляться наверху. Так что почаще обновляй страницу!
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Пекин-2022
Кто знаменосец и когда начало. Все о церемонии закрытия Олимпиады
08:27. Александра Трусова заменила Камилу Валиеву в показательном номере Мориса Квителашвили, передает ТАСС. Ранее в начале номера на музыку из фильма «Аладдин», в котором появляется Квителашвили в образе синего джина, лампу выносила Валиева. На этот раз лампу вынесла Трусова.
08:18. Немного ностальгии. В последний (пока) раз Россия побеждала Финляндию на Олимпиаде в легендарном полуфинале Нагано-1998. Легендарным он стал благодаря пента-трику Павла Буре. Вот фотка с того матча, и тогда Россия тоже играла в белом.
Павел Буре в полуфинале Нагано-1998 Россия – Финляндия
Фото: Getty Images
08:11. В финале Россия – Финлядия стало напряжено, счет изменился. Обязательно кликайте сюда
07:57. Йохауг пополнила коллекцию многократных чемпионов/медалистов Пекина. Александр Большунов второй в таблице, уступил только биатлонисту Йоханнесу Бё
07:45. И в горнолыжном миксте олимпийскими чемпионами стали австрийцы. Серебро у Германии, бронза – у Норвегии.
07:41. В соревнованиях четверок в бобслее двойной триумф у Германии: золото у экипажа Франческо Фридриха, серебро – у Йоханнеса Лохнера. Немецкий подиум разбавил канадцы.
07:35. Еще три медали были разыграны. Во-первых, женская сборная Великобритании впервые с 2002 года взяла золото в керлинге, разгромив японок в финале.
Женская сборная Великобритании по керлингу
Фото: Getty Images
07:32. Лыжницы заканчивают марафон. В отличие от мужской гонки, у дам все для сборной России не так радостно – Наталья Непряева сошла уже на 8-м километре, Татьяна Сорина и Мария Истомина сразились за место в десятке.
Ну а тройка довольно предсказуема (победитель – уж точно):
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
- 2. Тереза Диггинс (США)
- 3. Керту Нисканен (Финляндия)
07:30. Доброе утро! Последний олимпийский день в разгаре, как и главный матч Олимпиады. Обязательно следите за ним тут!
Пекин-2022
Двойной пьедестал в лыжах и фигурке, Схаутен доминирует в коньках
Пекин-2022
У России новый рекорд на зимних Олимпиадах – 32 медали
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