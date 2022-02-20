Семнадцатый и заключительный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине принес еще одну медаль России – хоккеисты в финале сразились с Финляндией. А кто забрал остальные награды? Всего национальные команды разыграли пять комплектов.

Что выиграла Россия

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Хоккей

Пекин-2022 🔴 Последний день Пекина: хоккейный финал и женский марафон 4 ЧАСА НАЗАД

Мужской турнир

Финляндия – Россия – 2:1

1. Финляндия

2. Россия

3. Словакия

Александр Елесин и Артур Каюмов после финала ОИ-2022 Финляндия – Россия Фото: Getty Images

Что выиграл остальной мир

Горные лыжи

Параллельный слалом, командный микст

1. Австрия

2. Германия

3. Норвегия

Лыжные гонки

30 км, масс-старт, свободный стиль, женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Джессика Диггинс (США)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

Тереза Йохауг Фото: Getty Images

Керлинг

Женский турнир, финал

Япония – Великобритания – 3:10

1. Великобритания

2. Япония

3. Швеция

Бобслей

Четверки, мужчины

1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия)

2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия)

3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунз, Бенджамин Коуквелл (Канада)

На Олимпиаде-2022 сборная России поднялась на ... место в медальном зачете – спортсмены национальной команды принесли в копилку ... золотых, ... серебряных и четырнадцать бронзовых наград. Выиграла Норвегия, у которой 16 золотых, восемь серебряных и тринадцать бронзовых медалей. На втором месте Германия (12–10–5), замыкает топ-3 сборная Китая (9–4–2). Полностью с медальным зачетом можно ознакомиться здесь

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