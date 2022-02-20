Хоккейным финалом Финляндия – Россия завершилась соревновательная часть XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Россия не смогла победить и в итоге завершила Олимпиаду на 9-м месте в медальном зачете.
У России 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. При этом по общему числу наград (32) команда заняла второе место и уступила только Норвегии (37). Также 32 медали – это национальный рекорд. С 33 наградами Россия завершила домашние Игры-2014, но впоследствии часть сочинских медалей были отозваны.
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Россия – лидер по серебру, по бронзе (столько же у Канады) и, к сожалению, по деревянным медалям: 13 четвертых мест, на одно больше, чем у США, на две – чем у Германии.
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Хоккеисты взяли серебро, Йохауг победила в марафоне
Лидер лыжной сборной России Александр Большунов стал вторым самым успешным спортсменом Пекина: 3 золота, 1 серебро, 1 бронза. Круче зажег только норвежский биатлонист Йоханнес Бё (4-0-1).
Если бы хоккеисты России победили Финляндию, Россия стала бы седьмой в зачете, если считать по золотым. Что конкретно не получилось в финале?
Еще было близко золото в парной фигурке – русские проиграли китайцам и сетуют на судейство. Почему они неправы?
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