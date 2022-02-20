Вот и завершились XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине-2022. Eurosport.ru приглашает вас на традиционную текстовую трансляцию закрытия! Возглавит сборную России (или ОКР) на параде спортсменов трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов – он сегодня с флагом. Принимать спортсменов будут на национальном стадионе Пекина «Птичье гнездо».

Россия – лидер Олимпиады по серебру, бронзе и 4-м местам. Всего у сборной 32 медали, мы уступили лишь Норвегии (37) по общему количеству наград. Смотри полную раскладку в одном месте!

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Пекин-2022 Россия – лидер Олимпиады по серебру, бронзе и 4-м местам 4 ЧАСА НАЗАД

16:05. Да, да! Кроме Милана Олимпиаду примет и другой город Италии – Кортина д'Ампеццо. Мэры городов получают олимпийский флаг от Баха.

16:02. Звучит гимн Греции в исполнении детского хора, появляется Бах и представители Китая. Предполагается передача Игр Милану. Там, в Италии, пройдет зимняя Олимпиада-2026.

16:00. Олимпиада – это не только победы, но и поражения. Предлагаю выбрать главную трагедию этих Игр...Грустно, но ведь и это часть спорта.

ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2022? Стрельба Латыпова в мужской эстафете 4-е место Камилы Валиевой Проигрыш финнам в финале по хоккею

15:55. 365 человек, простых людей, принимают участие в этой прощальной церемонии.

15:51. Опа, на сцену врывается Мартен Фуркад. Пятикратный олимпийский чемпион, а ныне избранный в комиссию МОК представитель от спортсменов – благодарит волонтеров.

Мартен Фуркад Фото: Getty Images

15:50. Вспомнили и поблагодарили всех волонтеров: люди, без которых нельзя представить ни одно мероприятие. Бах приподнимается, чтобы похлопать большущим молодцам!

15:46. Под гимн=композицию Чайковского встречает весь стадион Пекина главных триумфаторов гонки на 28 км. Напомню, из-за морозов накануне марафон сократили с 50 до 30 км.

15:41. 🔥 АААААААААААААА! Александр Большунов на всех экранах мира, как и Якимушкин. Парней награждает Елена Вяльбе.

1. Сан Саныч

2. Иван Якимушкин

3. Симен Крюгер

15:36. Эх, нашей Татьяне Сориной не хватило совсем чуточку до бронзы, а точнее – три секунды. Россиянка пришла 5-й.

Тереза Йохауг Фото: Getty Images

15:34. Но возвращаемся в Пекин. Тут награждение прим, пробежавших марафон в 30 км:

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Джессика Диггинс (США)

3. Керту Нисканен (Финляндия)

15:32. ОГОООО! Вы не поверите. Мы вот отдыхаем, наслаждаемся праздником, а Камила Валиева уже во всю ОГОООО! Вы не поверите. Мы вот отдыхаем, наслаждаемся праздником, ауже во всю выполняет коронный каскад с квадом на тренировке. Ками готовится к чемпионату мира?

15:30. Огромный ледовый экран свободен. Ждем праздника! Уже на экране видим главные моменты этих 16 дней: от церемонии зажжения олимпийского огня до главных стартов.

15:27. Неохотно ребята покидают пространство: растекаются по местам под присмотром Томаса Баха. Президент МОК следит за всеми через бинокль. Хех.

15:27. Вайб олимпийских Игр!

15:25. Фотки на память делают сборные.

15:22. Французы разошлись: танцуют вокруг кого-то одного и не хотят расходиться. Хотя ведущие уже попросили усесться на места.

15:19. Понимаю, выбор сделать сложно, но давайте попробуем!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ СБОРНОЙ РОССИИ? Александр Большунов Камила Валиева Виктор Уайлд Наталья Непряева Тарасова/Морозов Анна Щербакова Эдуард Латыпов Или кто-то другой?

15:16. Вот и после Японии гордо выходят русские ребята: 60 человек остались в Пекине. Биатлонисты, лыжники, фигуристы, конькобежцы, шорт-трекисты. Все-все-все тут! Кроме...Камилы Валиевой. Она уже дома, с мамой и папой....и дедушкой 💔

15:14. Во главе Канады Изабель Вайдеман – конькобежка с флагом, следом чехи, команда Казахстана. Многочисленные делигации.

Эльвира Эберг Фото: Getty Images

15:12. Очень много представителей биатлона – знаменосцы своих стран на закрытии. Вот и Кентен Фийон-Майе (француз двукратный олимпийский чемпиона) проскользнул мимо камер. Еще мы увидим Эльвиру Эберг: шведка взяла золото и два серебра.

15:10. Появляются норвежцы. Великая, уже великая, Марте Ульсбю-Ройселанн ведет сборную. Отмечу, здесь не по английскому, а китайскому алфавиту появляются команды.

Александр Большунов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

15:09. Сан Саныч Большунов, как и многие другие знаменосцы начинают заполнять импровизированный лед главной арены.

15:08. Китайский узел обозначает счастье и здоровье!

15:05. Приветствуем на сцене зверюшек, которые олицетворяют символы китайского календаря. Всего 12 животных... Не буду перечислять всех. Ведь по ходу Олимпиады случился китайский Новый год.

15:04. Звучит гимн Китая, все приподнялись со своих мест.

15:02. Здесь не будет национальных певцов или танцоров. Закрытие больше напоминает новогодний утренник, где главные герои – дети. ❤️

15:00. Начинаем! Чжан Имоу – китайский режиссер поставил эту церемонию закрытия. На его счету премия BAFTA за лучший неанглоязычный фильм, а также спортивная премия «Эмми» в номинации «Выдающееся освещение мероприятия в прямом эфире».

14:58. Совсем недавно фигуристы откатали показательные. Чудо-женщина Трусова, Щербакова в образе ангела, прокат Тарасовой и Морозова под саундтрек из «Титаника» и джинн Квителашвили. Чье выступление запомнилось больше?

14:54. До закрытия БУКВАЛЬНО 5 МИНУТ!

СРАЗУ К ГЛАВНОМУ: КАКОЙ ВИД СПОРТА СМОТРЕЛИ БОЛЬШЕ? Биатлон Лыжные гонки Фигурное катание Хоккей Шорт-трек Другое

14:32. Если вы пропустили последние утренние разборки на льду и лыжной трассе, расскажу. Россия уступила золото Финляндии в хоккее, а в женском марафоне на 30 км топ-3 без россиянок:

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Джессика Диггинс (США)

3. Керту Нисканен (Финляндия)

Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото Фото: Getty Images

14:30. Представитель оргкомитета Игр Янь Цзяжун раскрыла секрет церемонии:

Основной темой будут спортсмены, потому что люди много тренировались, много и напряженно работали, чтобы добиться результата. Они будут героями церемонии закрытия. Для нас важно, что Пекин стал первым в истории городом, который принимал и летние, и зимние Игры. Этот момент будет отражен в церемонии

14:30. Всем привет! Мы на финише Олимпиады-2022. Здесь я, София Колодкина, буду рассказывать, что происходит на церемонии закрытия.

Пекин-2022 Хоккеисты взяли серебро, Йохауг победила в марафоне 5 ЧАСОВ НАЗАД