В России с 2006 года есть традиция – все олимпийские медалисты получают ключи от премиальных авто. Такой подарок – скорее часть церемонии, дополнение к многомиллионному денежному бонусу – на вручении ключей всегда присутствуют первые лица государства и множество телекамер.

За 15 лет существования традиции вручили сотни джипов и седанов самых люксовых марок – Audi, Mercedes, BMW. Это не уникальная черта – в других странах олимпийцев тоже заваливают деньгами и подарками. В Восточной Европе и Африке тоже могут подарить новенькую Audi, в Австрии за золотую медаль положен дом за государственный счет, в Индии – должность, а в Сингапуре космический денежный бонус в размере миллиона долларов. И лишь несколько стран практически никак не поощряют олимпийцев, ограничиваясь небольшой выплатой. Великобритания, Финляндия, Канада выделяют скромные 10-50 тысяч долларов за победу, иногда добавляя пожизненную пенсию или какое-нибудь звание. И даже в этом списке одна страна выделяется – речь о США.

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Олимпийский комитет США – единственный негосударственный комитет в мире

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В США необычный Олимпийский комитет. Дело в том, что он полностью частный – государство почти не тратит на него деньги (за редким исключением), а функционирует USOPC (Олимпийский и Паралимпийский комитет Соединенных Штатов) как обычная спортивная компания.

Для американского спорта это нормально – в США существует негласный запрет на смешивание спорта и политики, и государство старается не вмешиваться (и тем более – не давать деньги налогоплательщиков). В Америке нет министерства спорта в привычном понимании, и даже такой важный момент, как содержание элитных атлетов и организация их подготовки и выступлений, Соединенные Штаты отдали в частные руки.

Колорадо-Спрингс, штаб-квартира НОК США Фото: Getty Images

В 1894 году Пьер де Кубертен учредил Международный олимпийский комитет – через него планировалось организовывать Олимпийские игры по всему миру. МОК делился властью с Национальными олимпийскими комитетами – у них было право собирать команды, организовывать подготовку атлетов и подавать заявку на проведение Игр в различных странах. Должен ли НОК принадлежать государству или финансироваться им, Кубертен не пояснял, так что американский слот заняли два частных лица – бизнесмен Джеймс Салливан и преподаватель Уильям Слоун.

Салливан перед созданием Американского олимпийского комитета успел покреативить – ему принадлежали несколько Любительских лиг, пара компаний по производству спортивного инвентаря и собственное спортивное медиа. Получив власть над американским олимпийским движением, Салливан превратил первые домашние Игры в суровое испытание: например, марафонцам почти не давали воды, из-за чего финишировали всего 14 человек. Женщин из США Джеймс до собственной смерти в 1914 году не пустил ни на одну Олимпиаду.

Уильям Слоун был преподавателем и журналистом, он отвечал в компании за мозговую работу – при его активной помощи в 1921 году Американский олимпийский комитет обзавелся внутренней конституцией, четкой структурой и уставом. Его работой НОК пользуется до сих пор.

Ларри Пробст, президент НОК США Фото: Getty Images

ХХ век – великое время для USOPC. Помимо почти регулярных побед на Олимпийских играх, комитет превратился в огромную силу:

законом от 1978 года USOPC официально признан единственной компанией, которая может заниматься олимпийским направлением;

в середине века НОК освободили от налогов как «некоммерческую организацию, способствующую развитию спорта». Комитет до сих пор не заплатил ни цента;

Олимпийский комитет США в конце столетия зарубился с МОК и получил шикарные условия для реализации прав на телетрансляции. Это приносит американским олимпийцами сотни миллионов долларов с каждого телеконтракта;

комитет в 1998 году забрал себе еще и паралимпийский спорт, не позволив появиться независимому паралимпийскому комитету;

структура USOPC разрослась до гигантских размеров – у комитета появилась огромная штаб-квартира возле Денвера и десятки тренировочных баз по всей стране;

комитет обзавелся десятками спонсоров – среди них только элитные имена.

Но это история, а главный вопрос остается: если все так богато и хорошо, почему олимпийцы остаются без гелика?

Деньги USOPC доходят не до всех

Так как спорт в США – это бизнес, главная задача Комитета была определена очень быстро: зарабатывать деньги. USOPC делает это несколькими способами – сотрудничает со спонсорами, продает олимпийский товар (включая мерч, трансляции Игр и образы атлетов) и собирает донаты. После заработка денег наступает второй этап – правильное их распределение, чтобы был результат на Олимпийских играх. Но сначала стоит разобраться с доходом.

Итак, спонсоры. Хорошо об их калибре высказался бывший пресс-секретарь НОК, Патрик Сандаски: «Спонсоров не может быть слишком много, чтобы не обесценить бренд. Нельзя иметь более одного спонсора в одной категории. И количество категорий тоже приходится ограничивать. Мы хотим, чтобы с нами сотрудничали только топ-компании, лучшие из лучших в своих областях, лидеры индустрии».

Фигурист Винсент Чжоу и Леон Си, генеральный директор «Alibaba» Фото: Getty Images

Кажется, такой подход помогает – в спонсорах олимпийской и паралимпийской сборных значится Alibaba («Алиэкспресс»), Airbnb, Coca-Cola, Toyota, Samsung, Visa и другие. За форму уже много лет отвечает Ralph Lauren, за инвентарь – Nike. Вокруг комитета только топовые имена, но даже вместе они не перекроют главного многолетнего спонсора – медиакомпанию NBC.

История полна махинаций. В 1988 году NBC Universal купила права на трансляцию Олимпийских игр (сумма сделки неизвестна) и стала многолетним вещателем Игр на территории Штатов. МОК устроен просто – деньги с трансляций делятся поровну среди всех Национальных комитетов, однако, USOPC в 1996 году выбил для себя особенные условия – 20% от суммы, выплачиваемой NBC Международному комитету, должны идти американским олимпийцам.

Тогда МОК не был так силен и пошел на уступки, но к разговору вернулись через 15 лет. USOPC к тому моменту устал вообще как-то делиться с остальным миром и решил транслировать игры самостоятельно через «Олимпийскую сеть». Международный комитет такое не устроило – NBC был более приятным и денежным партнером. Тогда USOPC в компании с Comcast (крупнейший медиахолдинг США) просто купили NBC. Это был сильный ход, но в МОК использовали козыри – дважды отклонили американскую заявку на проведение игр в Нью-Йорке и Чикаго и намекнули, что Олимпиаду на своей земле Америка больше не увидит. Всем пришлось сесть за стол переговоров: по итогу USOPC получал только 7% от американских вещателей, но зато выбил право на проведение Олимпийских игр в 2028 году – они пройдут в Лос-Анджелесе. Новый контракт с NBC тоже заключили (до 2032 года), и транслируются они теперь на кабельном «Олимпийском канале». USOPC с ним в доле, поскольку имеет права на исторические материалы и своих спортсменов – все довольны.

Олимпийская форма от Ralph Lauren Фото: Getty Images

Спонсоры, трансляции – это еще не все. Благотворительный фонд Team USA – третий источник заработка. В него любой человек может пожертвовать любую сумму на благо американского спорта – в пандемию, например, на существование олимпийской сборной усилиями фонда собрали несколько миллионов долларов всего за месяц.

Все эти манипуляции генерируют сотни миллионов выручки ежегодно – и деньги надо тратить. К сожалению, в смете расходов нет статьи «гелик», но есть много интересного.

Схема траты средств простая: олимпийский комитет США гарантирует атлетам зарплату, бонусы и медстраховку. За медицину, кстати, отвечает отдельный спонсорский пул – группа медицинских центров по всей стране.

С зарплатой все сложнее. USOPC контролирует 47 NGB – национальных руководящих органов. Если говорить по-русски, это базы, которые делятся по видам спорта. У каждой базы есть тренировочная площадка и команда спортсменов на контракте – по договору каждый атлет обязан тренироваться и выступать на соревнованиях как американский олимпиец, за что он получает нефиксированную зарплату. Почему нефиксированную? Потому что транши, которые USOPC рассылает руководящим органам, различаются. Самые денежные базы – это традиционно плавание, легкая атлетика, лыжи, сноуборд, гимнастика и конькобежный спорт. Эти базы получили 250 миллионов долларов за последние 15 лет, зарплаты пловцов и легкоатлетов – самые высокие среди олимпийцев.

Колорадо-Спрингс, баскетбольный зал Фото: Getty Images

Размер выплат зависит от успехов на Играх – чем больше золота, тем больше дотаций. Поэтому некоторые NGB влачат жалкое существование – например, американские синхронисты и синхронистки на всех получают 200 тысяч долларов в год и многие атлеты вынуждены работать помимо тренировок. Но это их вина – за последние годы у синхронного плавания всего пару бронзовых медалей.

Средняя зарплата американского олимпийца, если он работает исключительно на NGB – 3,5 тысячи долларов в месяц. У юниоров и членов студенческих сборных сумма меньше. Есть еще и бонусы – золото Игр оценивается Комитетом в 35 тысяч долларов единоразовым платежом, облагаемым налогом. И никаких автомобилей.

Такая система отчасти справедлива – чем лучше выступает твоя база и ты сам, тем больше денег можно заработать. Но, с другой стороны, некоторые виды спорта (то же синхронное плавание) рискуют увязнуть – оставшиеся без денег атлеты будут вынуждены работать и отвлекаться от тренировок, что может сказаться на результатах, а значит, и на зарплате от комитета. Замкнутый круг, который USOPC попытался решить не так давно и сделать богатых еще богаче, а бедных – чуть менее бедными.

Как простому американскому олимпийцу заработать на гелик? Есть несколько способов

В Соглашении о партнерстве со спортсменами, которое подписывает каждый атлет при поступлении в NGB, сказано: «Спортсмены являются независимыми подрядчиками, оказывающими услуги олимпийской сборной США на контрактной основе». Отсюда следует, что любой спортсмен – не собственность USOPC, а значит, может заключать персональные контракты со спонсорами сборной.

Это – первая статья дохода для любого спортсмена после зарплаты и призовых. Далеко не каждый атлет и даже призер может рассчитывать на спонсора в лице Nike или Toyota, но лучшие из лучших – могут. Так, например, миллионерами стали Шон Уайт, Хлоя Ким и Майкл Фелпс.

Майкл Фелпс Фото: Getty Images

НОК США работает в этом направлении все время, в том числе борясь с МОК и знаменитым «Правилом №40». Ранее этот пункт жестко ограничивал атлетов в рекламных кампаниях, с целью большей эксклюзивности для спонсоров Игр. Объяснялось это легко – каково будет Coca-Cola, если она выложит 100 миллионов долларов МОК за рекламу, а потом Pepsi за тысячу долларов попросит атлета выпить баночку на пресс-конференции после взятой медали? Будет не очень красиво, и «Правило №40» регулировало такие моменты.

Но под давлением USOPC МОК пошел на уступки – теперь даже в период Олимпиады атлеты могут «благодарить» своих спонсоров в соцсетях, а те могут выпускать рекламу с ними во время Игр – но без использования титула «олимпийский чемпион», «быстрее, выше, сильнее» и так далее. И с обязательным уведомлением самого Международного олимпийского комитета.

Обновленный регламент действует с Олимпиады в Токио – насколько именно выросли в зарплате атлеты, неизвестно, но благодарностей шампуням и автомобилям в инстаграме стало больше.

Но этот способ разве что может сделать богатых богаче – а что с остальными? Не у всех есть агенты и возможности найти спонсора. Для таких спортсменов USOPC год назад запустил экспериментальную программу Opendorse – заработать на ней может каждый атлет. Но не очень много.

Суть программы – в маркетинге, и получить деньги можно тремя путями. Первый – гарантированная выплата в 1250 долларов от американского комитета за участие в программе. Платится двумя траншами – при подписании и после выступления на следующих Играх. Второй путь – гонорар от продажи имени, лица или подобия в рекламных целях. Третий – аналогичный, но в групповом формате: например, хоккейная сборная или микст из разных видов спорта.

Нэтан Чен, один из самых звездных атлетов США Фото: Getty Images

Взамен на такой пассивный заработок (фактически, атлеты-ноунеймы продают себя USOPC), спортсмены должны принимать участие в активностях – сниматься в рекламе, которую представляет комитет, ходить на телешоу и подкасты.

Звучит неплохо – спортсмены получают множество инструментов для заработка. Но как оно выйдет на практике, еще только предстоит узнать – на данный момент известно, что к программе подключились 200 олимпийцев. Заработают ли они на гелик (а может даже и на Porsche), увидим совсем скоро. И сделаем выводы, в какой стране деньги зарабатываются быстрее.

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