Самые важные зимние соревнования последних четырех лет завершились. Во время Олимпиады в Пекине у многих сдавали нервы – некоторые спортсмены даже переходили с родного языка на матерный.

Вик Уайлд

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Самый русский среди американцев пребывал в шоке после известия от журналистки. Девушка сообщила Вику, что его преимущество над корейским сноубордистом в четвертьфинале параллельного гигантского слалома составило всего одну сотую секунды. «0.01? Точка ноль один? Ноль точка ноль один? ****** [капец], я не знал! Вау, я не знал!», – воскликнул восторженный спортсмен.

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Вик Уайлд Фото: Getty Images

Йоханнес Клебо

На третий день Олимпиады Александр Большунов взял первое олимпийское золото – выиграл гонку в скиатлоне. Йоханнес Клебо заехал 40-м с девятиминутным отставанием, а после финиша прошел мимо журналистов и выдал лишь одну фразу. «Это жопа!» – заявил норвежец.

Анастасия Мишина

Во время интервью сборной России телеканалу BBC после победы в командном турнире чемпионке мира в парном катании Анастасии Мишиной задали вопрос на английском языке о том, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе. Спортсменка не смогла сходу перевести слова журналистки и отреагировала неоднозначно. «Я ни хера не поняла», – сказала Мишина, после чего фигуристы засмеялись. «Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», – ответила Анастасия после того, как ей перевели вопрос.

Анастасия Мишина Фото: Getty Images

Максим Максимов

После мужского спринта в эфир попало негодование тренера сборной России по стрельбе Максима Максимова, который сокрушался из-за стрельбы русских биатлонистов. «********* [нафигачили] ****** [капец], ***** [блин]», – со вздохом сказал Максимов.

Артем Арефьев

Российский конькобежец Артем Арефьев неудачно пробежал дистанцию 500 метров и выступил перед журналистами с жесткой самокритикой. «Я обосрался по всем фронтам! На протяжении трех лет я проживаю это каждый раз, и вот это случилось снова. Все это время я жил олимпийской мечтой, что не обосрусь здесь, что у меня получится. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил», – сказал Арефьев.

Илья Буров

А фристайлист Илья Буров сильно расстраивался недостающим баллам, которых не хватило для медали в соревнованиях в акробатике в миксте. «Я ошибся в своем прыжке, отсюда такой результат. Можно ссылаться на все что угодно, но в итоге не хватило каких-то ссаных пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить… Короче, жопа», – заявил Буров.

Илья Буров, Россия, фристайл, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Семен Слепышев

Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев расстроился после поражения от Финляндии в финале Олимпийского турнира и критики, которую получила национальная команда. Слепышев опубликовал сторис в инстаграме, где обратился ко всем тем, кто остался недоволен выступлением сборной. «Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала, нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» – написал Слепышев.

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