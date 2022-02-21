Выступление России на пекинской Олимпиаде – натуральная оптическая иллюзия. Посмотрите одним глазом – увидите исполинскую мощь Александра Большунова и рекорд по медалям, но как откроете оба – поймете, что весь российский спорт должен поклониться в пол перед Еленой Вяльбе и достижениями лыжников, потому что в других зимних видах полно проблем.

Иллюзия 1: у России новый рекорд по медалям

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Никогда прежде российские спортсмены не завоевывали так много наград на зимних Олимпиадах – 32. Это второй результат среди участников Пекина, больше только у исторически главных зимников планеты норвежцев (37).

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Что не так

В Пекине разыгрывалось 109 комплектов наград – на 11 больше, чем в Сочи-2014. Тогда российские спортсмены взяли 29 медалей. Сейчас у России всего на три медали больше, но при этом и возможностей для их выигрыша стало гораздо больше. Получается, что Россия взяла всего три медали из… возможных 33.

Фристайлист Илья Буров, бронзовый призер Олимпиады в Пекине-2022 Фото: Getty Images

По грубой пропорции в Сочи из потенциальных 294 медалей Россия взяла 29 – 9,9 %. В Пекине – 9,8%, то есть чисто математически выступление как минимум не рекордное. В Калгари-1988 этот показатель у СССР вообще был 21%, в страну уходила каждая пятая зимняя медаль.

Иллюзия 2: медальный зачет – главный показатель Олимпиады

Медаль Олимпиады – высшее достижение для спортсмена, да и те же американцы предпочитают считать сумму медалей, а не победы. Пусть Китай и выше по золотым (аж на третьем месте), но у них медалей в два раза меньше, чем у РФ.

Что не так

Нельзя забывать, что медальный зачет на Олимпиаде – неофициальный. Это скорее аттракцион для болельщиков и инструмент для журналистов, чтобы добавить интригу и усилить соперничество стран в крупнейшем международном турнире планеты.

Оценивать медальный зачет глобально и делать по нему общие выводы неправильно – так в спортивных федерациях никто и не делает. Правильно – это раскладывать медали на стопочки по видам спорта и смотреть, какая из стопочек самая скромная. Именно там и стоит решать проблемы.

Иллюзия 3: Россия выступила успешно

32 медали у России – это все равно много, кто бы что ни говорил. В очередной раз доказано, что мы – спортивная держава. Тем более что успешным выступление российских спортсменов называет даже Патриарх Кирилл.

Что не так

Если вас обсчитали в магазине, вам вряд ли вернут деньги, пока вы не подойдете сами и не предъявите чек. Если не сомневаться в утверждениях и не задавать неудобные вопросы, то каких-то изменений добиться вряд ли получится. Когда успех лыжников оттеняет провал саночников или конькобежцев – это плохо, и на это нужно обращать внимание.

Если вычесть из 32 медалей России 17, которые пришлись на лыжи и фигурное катание, у страны останется 15 наград. Из них – 0 золотых и всего 5 серебряных. Это уровень 20-х мест общего медального зачета.

Александр Большунов и Иван Якимушкин на подиуме после 30-километрового марафона Фото: Getty Images

Результаты Норвегии тоже опираются на две дисциплины – лыжи и биатлон, на них приходится большая часть и золотых медалей (11 из 16), и медалей вообще (22 из 37). Но если вычеркнуть их из Олимпиады, у скандинавов все равно останутся и чемпионы, и претенденты на победу в отдельных зимних видах. Вот так бы и в России.

На этом моменте давайте остановимся подробнее.

Оставим в покое лыжников – там все в порядке. Есть суперталант у мужчин, есть лыжницы топ-уровня, есть сильные составы для командных дисциплин. И самое главное – есть результат. По медалям выступили сопоставимо с Норвегией и сделали большой шаг вперед после Пхёнчхана-2018.

В фигурном катании все в целом предсказуемо (оставим за скобками историю с Валиевой), но если смотреть глобально – Россия свои медали забрала. На большее претендовать пока не получается, но средний уровень достаточно высокий.

Выступление в биатлоне неоднозначно: с одной стороны, явный шаг вперед после нулевого Пхёнчхана, с другой – ход пекинских гонок показал, что результаты могли быть и лучше.

Эдуард Латыпов на стрельбище в эстафете на Олимпиаде в Пекине-2022 Фото: Getty Images

Хоккей не подстраивается под олимпийский цикл и живет своей жизнью, поэтому делать по нему выводы исходя из соревнований спорного уровня конкуренции (да еще и раз в четыре года) в корне неправильно.

На этом зимний олимпийский спорт высших достижений в России как будто заканчивается. Мы говорим про успех лыжников, спорим про упущенное золото в биатлоне, рвем волосы из-за серебра в хоккее, хотя приглядитесь – в остальных зимних видах спорта все гораздо печальнее. И больше поводов грустить.

Перед стартом Олимпиады экспертное агентство статистики Gracenote прогнозировало России 30 медалей – они почти угадали. Перевыполнен план на бронзу, с серебром в Gracenote попали в точку, а вот четыре золотые медали где-то потерялись – возможно, в сноуборде, фристайле и где-то еще.

И это «где-то» несет в себе невероятный потенциал для побед и медалей. В конькобежных дисциплинах разыгрываются десятки наград, те же десятки раздают экстремальные виды – горнолыжка, трамплины, сноуборд и фристайл. Почему российские таланты не растут и не выстреливают в них, хотя, казалось бы, после Олимпиады в Сочи вся необходимая инфраструктура уже должна была появиться?



Особое удивление взывает всего лишь одна бронза во всем спектре санно-бобслейных видов спорта. Не секрет, что сани и бобы стали полноценной зимней «Формулой-1» – там идет соревнование не столько между пилотами, сколько между технологиями. Тогда очевидный вопрос – где же они, эти технологии, если талантливые спортсмены и лидеры Кубков мира просто проигрывают гонку вооружений Германии.

Бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных на Олимпиаде в Пекине-2022 Фото: Getty Images

Не днях на Eurosport.ru вышло откровенное интервью биатлонистки Ольги Подчуфаровой, в котором она акцентировала внимание на проблемах России со своим видом спорта: «У нас очень длинная скамейка запасных, нет суперлидера, но есть большое количество людей, которые плюс-минус равны на среднем уровне».

Глядя на обилие бронзовых наград и победу по деревянным четвертым местам в Пекине-22, эти слова можно с точностью переложить и на другие дисциплины. В России тьма отличных спортсменов, которым что-то мешает стать лучшими в мире. Возможно, сама система координат олимпийского спорта в стране – воспитывающая спортсменов составами, командами и сборными, но не всегда способная поддерживать уникальные таланты в их стремлениях быть первыми индивидуально.

России никак нельзя признавать итоги Олимпиады успешными – это поддержит стагнацию забытых видов спорта. Сейчас спортивным чиновникам нужно прицельно проанализировать каждый вид и добавить внимания тем, где до сих пор лежит выжженная земля.

Благо пример отличной зимней федерации в стране есть – ориентироваться нужно на продуктивность в лыжах, где возможно и поддержать лидера тредбаном, и вырастить талантливый состав.

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