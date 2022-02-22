Тарьей Бё
На ОИ: 3 золота, 2 серебра и 1 бронза
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Биатлонист оказался одним из результативных участников пекинской Олимпиады. Старший Бё четыре раза залезал на подиум: выиграл два золота и по одному серебру с бронзой. Тарьей не дотянул до младшего брата Йоханнеса, который добыл аж четыре золотых, но заметно прокачал личную статистику. Теперь норвежец – трехкратный олимпийский чемпион, один из самых успешных биатлонистов современности.
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Тарьей Бё с серебряной медалью Пекина
Фото: Getty Images
Пекин – четвертая и последняя Олимпиада для 33-летнего Бё, она же стала и самой успешной в карьере. «Не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь», – подытожил норвежец.
Тереза Йохауг
На ОИ: 4 золота, 1 серебро и 1 бронза
Ровесница Бё тоже не собирается выступать на Играх в Милане. В Пекине она доминировала в женских лыжах: выиграла три золота во всех дистанционных гонках. Успех оказался для нее важным, ведь в последний раз норвежка побежала на Олимпиаде еще в Ванкувере-2010 – в эстафете, победы в личных стартах пришли лишь в Пекине. Тереза – четырехкратная олимпийская чемпионка. Побед могло быть и больше, но Игры-2018 она пропускала из-за дисквалификации: провалила допинг-пробу, в которой нашли анаболический стероид.
Тереза Йохауг на финише олимпийского марафона
Фото: Getty Images
Йохауг не приедет в Милан не только из-за возраста, но и из-за потерянной мотивации: норвежка выиграла в женских лыжах абсолютно все. Тереза еще не решила, будет ли вообще продолжать карьеру после этого сезона. «В каком-то плане мне не хочется завершать это приключение, но всему свое время. Это была моя последняя Олимпиада. Будущая карьера? Пока не знаю. Было здорово завоевать здесь три золотые медали и выиграть марафон в последний день Олимпиады. Я достигла всего», – подчеркнула чемпионка.
Ирен Вюст
На ОИ: 6 золотых медалей, 5 серебряных и 2 бронзовых
35-летняя Вюст – одна из самых возрастных чемпионок Пекина. Голландка начинала еще на Играх в Турине в 2006 году, где в 19 лет впервые выиграла золото. Почти за 20-летнюю карьеру Ирен стала рекордсменкой среди всех конькобежцев по олимпийским медалям – 13 наград. А еще голландка завоевала больше всего личных медалей (10) на зимних Играх среди всех женщин.
Ирен Вюст
Фото: Getty Images
Впечатляющую карьеру ветеран коньков завершила победой в гонке на 1500 метров в Пекине и шестым олимпийским золотом. Ирен повторила рекорд Лидии Скобликовой по подебам на Играх: советская конькобежка царила в 1960-х.
Вюст призналась, что скоро закончит. Дело не в возрасте – пора налаживать личную жизнь. «Дело не в том, что я недостаточно хороша. Но я хочу иметь детей. А мне 35, так что однажды я должна принять решение и сказать: «Хорошо, давай отправимся в другую жизнь», – заключила Ирен.
Свен Крамер
На ОИ: 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы
Крамер – один из самых титулованных конькобежцев в истории. 35-летний голландец – рекордсмен по победам на чемпионатах мира в классическом многоборье (9) и отдельных дистанциях (21), по выигранным многоборьям на чемпионатах Европы (10) и отдельным дистанциям на чемпионатах Нидерландов (21).
Свен Крамер на Олимпиаде в Пекине
Фото: Getty Images
Свен специализируется на длинных дистанциях и выигрывал медали еще на Играх в Турине. Всего за карьеру ветеран собрал девять олимпийских медалей, четыре из которых – золотые. Но в Пекине Свен ни разу не заехал в топ-3 и последнюю Олимпиаду в карьере закончил без медалей. «Хотелось бы, чтобы карьера закончилась лучше. Немного грустно, что здесь ничего не вышло, но я многого добился и сделал фантастическую карьеру. Приятно закончить ее», – рассудил Крамер.
Клаудиа Пехштайн
На ОИ: 5 золотых медалей, по 2 серебряных и бронзовых
Пехштайн – настоящий динозавр конькобежного спорта. Немка родилась в стране, которой уже нет (ГДР), и соревновалась на восьми Олимпиадах. 50-летняя Клаудиа начинала еще в Альбервиле-1992, где выиграла бронзу. Всего за карьеру Пехштайн собрала девять олимпийских медалей, пять из которых золотые.
Клаудиа Пехштайн на Олимпиаде-2022
Фото: Getty Images
Главным достижением оказался олимпийский рекорд на 5000 метрах, только на играх в Пекине его улучшила Ирен Схаутен. Последнюю награду немка получила еще в 2006-м – дальше ее накрыли проблемы с психикой из-за дисквалификации, спортсменка даже думала о суициде. Но Клаудиа поборола проблемы и продолжила выступать. 22 февраля Пехштайн отметила 50-летие, но пока на вопросы о завершении карьеры отвечает уклончиво.
Шон Уайт
На ОИ: 3 золота
Хафпайп, одна из дисциплин сноуборда, представлена на Играх с 1998 года. Прошло уже семь розыгрышей, в которых трижды золото брал Уайт. 35-летний американец побеждал в 2006-м, 2010-м и 2018-м и едва не пришел к медали в Пекине, но занял четвертое место. Причем после Игр-2018 Шон три года не соревновался, но всего за год вернул форму, с которой боролся за подиум.
Шон Уайт
Фото: Getty Images
Несмотря на успех, американец не продолжит карьеру – еще за несколько месяцев до Олимпиады он признал, что уйдет после Пекина. Но после последнего заезда в карьере Шон расплакался и с трудом дал интервью. На пенсии Уайт планирует оставаться в индустрии через личный бренд Whitespace, под которым выходят доски для сноуборда.
Вик Уайлд
На ОИ: 2 золота и 1 бронза
Этнический американец – двукратный олимпийский чемпион. Оба золота Вик добыл в Сочи в 2014 году, но бронза Пекина – не менее памятная медаль, ведь на Играх-2018 он провалился и пролетел мимо наград. Упорный труд вылился в успех и эмоции после бронзы. 35-летний Уайлд с трудом удерживал слезы и тут же объявил о завершении карьеры. «Мне трудно подобрать слова. Хочу выразить огромную благодарность людям, которые поверили в меня. Говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», – подвел итог Вик.
Вик Уайлд
Фото: Getty Images
Камил Стох
На ОИ: 3 золота и 1 бронза
34-летний поляк провел фантастическую карьеру в прыжках с трамплина: завоевал три олимпийских золота и одну бронзу, дважды выиграл чемпионат мира и стал вторым прыгуном, который выиграл «Большой шлем» с победами на всех этапах «Турне четырех трамплинов» (самые престижные соревнования в прыжках с трамплина). В Пекине Стох остался без медалей, хотя стабильно приземлялся рядом с подиумом. Побороться за медали помешали травмы – Камил восстановился от повреждения сустава и разрыва связок незадолго до Игр. На следующей Олимпиаде Камил вряд ли выступит: в 38 лет надо быть настоящим фанатом спорта, чтобы отправиться на Игры.
Камил Стох
Фото: Getty Images
Эрик Френцель
На ОИ: 3 золота, по 2 серебра и бронзы
В Пекине трехкратный олимпийский чемпион добрался только до серебра эстафеты в лыжном двоеборье. Показать крутой результат помешала кислая форма: Эрик подхватил ковид прямо перед Играми и какое-то время провел в изоляции, где условия были явно не олимпийские. К следующей Олимпиаде Френцелю будет уже 37 лет, так что в Милане он вряд ли выступит. Официально о завершении карьеры 33-летний немец еще не объявлял, но его пекинские интервью выходили с тоскливым настроением. «Хочу оставаться позитивным и сильным духом, быть в форме и следить за обновлениями, чтобы воспользоваться возможностью, если она мне выпадет. Надеюсь, уехать отсюда с положительными эмоциями», – говорил Эрик.
Эрик Френцель
Фото: Getty Images
Феликс Лох, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт, Натали Гайзенбергер
Мощное поколение немецких саночников сметало награды на четырех последних Олимпиадах и выковало аж 21 золото. Шестикратными чемпионами стали Гайзенбергер, Вендль и Арльт – ни у одного саночника в истории нет столько побед на Играх. Лох ограничился тремя триумфами, причем на Олимпиадах-2010 и 2014. Но на следующем турнире мы точно не увидим всю четверку вместе. 34-летняя Гайзенбергер уже сейчас все больше времени посвящает семье и рожденному за два года до Пекина сыну. Шестикратные чемпионы Вендль и Арльт вряд ли найдут мотивацию в 38 лет летать на миланском льду, то же самое касается и 32-летнего Лоха.
Натали Гайзенбергер, Тобиас Арльт и Тобиас Вендль
Фото: Getty Images
ПО КОМУ ИЗ ОЛИМПИЙЦЕВ БУДЕТЕ СКУЧАТЬ?
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