Тарьей Бё

На ОИ: 3 золота, 2 серебра и 1 бронза

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Биатлонист оказался одним из результативных участников пекинской Олимпиады. Старший Бё четыре раза залезал на подиум: выиграл два золота и по одному серебру с бронзой. Тарьей не дотянул до младшего брата Йоханнеса, который добыл аж четыре золотых, но заметно прокачал личную статистику. Теперь норвежец – трехкратный олимпийский чемпион, один из самых успешных биатлонистов современности.

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Тарьей Бё с серебряной медалью Пекина Фото: Getty Images

Пекин – четвертая и последняя Олимпиада для 33-летнего Бё, она же стала и самой успешной в карьере. «Не заканчиваю сейчас, но и на следующие четыре года не останусь», – подытожил норвежец.

Тереза Йохауг

На ОИ: 4 золота, 1 серебро и 1 бронза

Ровесница Бё тоже не собирается выступать на Играх в Милане. В Пекине она доминировала в женских лыжах: выиграла три золота во всех дистанционных гонках. Успех оказался для нее важным, ведь в последний раз норвежка побежала на Олимпиаде еще в Ванкувере-2010 – в эстафете, победы в личных стартах пришли лишь в Пекине. Тереза – четырехкратная олимпийская чемпионка. Побед могло быть и больше, но Игры-2018 она пропускала из-за дисквалификации: провалила допинг-пробу, в которой нашли анаболический стероид.

Тереза Йохауг на финише олимпийского марафона Фото: Getty Images

Йохауг не приедет в Милан не только из-за возраста, но и из-за потерянной мотивации: норвежка выиграла в женских лыжах абсолютно все. Тереза еще не решила, будет ли вообще продолжать карьеру после этого сезона. «В каком-то плане мне не хочется завершать это приключение, но всему свое время. Это была моя последняя Олимпиада. Будущая карьера? Пока не знаю. Было здорово завоевать здесь три золотые медали и выиграть марафон в последний день Олимпиады. Я достигла всего», – подчеркнула чемпионка.

Ирен Вюст

На ОИ: 6 золотых медалей, 5 серебряных и 2 бронзовых

35-летняя Вюст – одна из самых возрастных чемпионок Пекина. Голландка начинала еще на Играх в Турине в 2006 году, где в 19 лет впервые выиграла золото. Почти за 20-летнюю карьеру Ирен стала рекордсменкой среди всех конькобежцев по олимпийским медалям – 13 наград. А еще голландка завоевала больше всего личных медалей (10) на зимних Играх среди всех женщин.

Ирен Вюст Фото: Getty Images

Впечатляющую карьеру ветеран коньков завершила победой в гонке на 1500 метров в Пекине и шестым олимпийским золотом. Ирен повторила рекорд Лидии Скобликовой по подебам на Играх: советская конькобежка царила в 1960-х.

Вюст призналась, что скоро закончит. Дело не в возрасте – пора налаживать личную жизнь. «Дело не в том, что я недостаточно хороша. Но я хочу иметь детей. А мне 35, так что однажды я должна принять решение и сказать: «Хорошо, давай отправимся в другую жизнь», – заключила Ирен.

Свен Крамер

На ОИ: 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы

Крамер – один из самых титулованных конькобежцев в истории. 35-летний голландец – рекордсмен по победам на чемпионатах мира в классическом многоборье (9) и отдельных дистанциях (21), по выигранным многоборьям на чемпионатах Европы (10) и отдельным дистанциям на чемпионатах Нидерландов (21).

Свен Крамер на Олимпиаде в Пекине Фото: Getty Images

Свен специализируется на длинных дистанциях и выигрывал медали еще на Играх в Турине. Всего за карьеру ветеран собрал девять олимпийских медалей, четыре из которых – золотые. Но в Пекине Свен ни разу не заехал в топ-3 и последнюю Олимпиаду в карьере закончил без медалей. «Хотелось бы, чтобы карьера закончилась лучше. Немного грустно, что здесь ничего не вышло, но я многого добился и сделал фантастическую карьеру. Приятно закончить ее», – рассудил Крамер.

Клаудиа Пехштайн

На ОИ: 5 золотых медалей, по 2 серебряных и бронзовых

Пехштайн – настоящий динозавр конькобежного спорта. Немка родилась в стране, которой уже нет (ГДР), и соревновалась на восьми Олимпиадах. 50-летняя Клаудиа начинала еще в Альбервиле-1992, где выиграла бронзу. Всего за карьеру Пехштайн собрала девять олимпийских медалей, пять из которых золотые.

Клаудиа Пехштайн на Олимпиаде-2022 Фото: Getty Images

Главным достижением оказался олимпийский рекорд на 5000 метрах, только на играх в Пекине его улучшила Ирен Схаутен. Последнюю награду немка получила еще в 2006-м – дальше ее накрыли проблемы с психикой из-за дисквалификации, спортсменка даже думала о суициде. Но Клаудиа поборола проблемы и продолжила выступать. 22 февраля Пехштайн отметила 50-летие, но пока на вопросы о завершении карьеры отвечает уклончиво.

Шон Уайт

На ОИ: 3 золота

Хафпайп, одна из дисциплин сноуборда, представлена на Играх с 1998 года. Прошло уже семь розыгрышей, в которых трижды золото брал Уайт. 35-летний американец побеждал в 2006-м, 2010-м и 2018-м и едва не пришел к медали в Пекине, но занял четвертое место. Причем после Игр-2018 Шон три года не соревновался, но всего за год вернул форму, с которой боролся за подиум.

Шон Уайт Фото: Getty Images

Несмотря на успех, американец не продолжит карьеру – еще за несколько месяцев до Олимпиады он признал, что уйдет после Пекина. Но после последнего заезда в карьере Шон расплакался и с трудом дал интервью. На пенсии Уайт планирует оставаться в индустрии через личный бренд Whitespace, под которым выходят доски для сноуборда.

Вик Уайлд

На ОИ: 2 золота и 1 бронза

Этнический американец – двукратный олимпийский чемпион. Оба золота Вик добыл в Сочи в 2014 году, но бронза Пекина – не менее памятная медаль, ведь на Играх-2018 он провалился и пролетел мимо наград. Упорный труд вылился в успех и эмоции после бронзы. 35-летний Уайлд с трудом удерживал слезы и тут же объявил о завершении карьеры. «Мне трудно подобрать слова. Хочу выразить огромную благодарность людям, которые поверили в меня. Говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», – подвел итог Вик.

Вик Уайлд Фото: Getty Images

Камил Стох

На ОИ: 3 золота и 1 бронза

34-летний поляк провел фантастическую карьеру в прыжках с трамплина: завоевал три олимпийских золота и одну бронзу, дважды выиграл чемпионат мира и стал вторым прыгуном, который выиграл «Большой шлем» с победами на всех этапах «Турне четырех трамплинов» (самые престижные соревнования в прыжках с трамплина). В Пекине Стох остался без медалей, хотя стабильно приземлялся рядом с подиумом. Побороться за медали помешали травмы – Камил восстановился от повреждения сустава и разрыва связок незадолго до Игр. На следующей Олимпиаде Камил вряд ли выступит: в 38 лет надо быть настоящим фанатом спорта, чтобы отправиться на Игры.

Камил Стох Фото: Getty Images

Эрик Френцель

На ОИ: 3 золота, по 2 серебра и бронзы

В Пекине трехкратный олимпийский чемпион добрался только до серебра эстафеты в лыжном двоеборье. Показать крутой результат помешала кислая форма: Эрик подхватил ковид прямо перед Играми и какое-то время провел в изоляции, где условия были явно не олимпийские. К следующей Олимпиаде Френцелю будет уже 37 лет, так что в Милане он вряд ли выступит. Официально о завершении карьеры 33-летний немец еще не объявлял, но его пекинские интервью выходили с тоскливым настроением. «Хочу оставаться позитивным и сильным духом, быть в форме и следить за обновлениями, чтобы воспользоваться возможностью, если она мне выпадет. Надеюсь, уехать отсюда с положительными эмоциями», – говорил Эрик.

Эрик Френцель Фото: Getty Images

Феликс Лох, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт, Натали Гайзенбергер

Мощное поколение немецких саночников сметало награды на четырех последних Олимпиадах и выковало аж 21 золото. Шестикратными чемпионами стали Гайзенбергер, Вендль и Арльт – ни у одного саночника в истории нет столько побед на Играх. Лох ограничился тремя триумфами, причем на Олимпиадах-2010 и 2014. Но на следующем турнире мы точно не увидим всю четверку вместе. 34-летняя Гайзенбергер уже сейчас все больше времени посвящает семье и рожденному за два года до Пекина сыну. Шестикратные чемпионы Вендль и Арльт вряд ли найдут мотивацию в 38 лет летать на миланском льду, то же самое касается и 32-летнего Лоха.

Натали Гайзенбергер, Тобиас Арльт и Тобиас Вендль Фото: Getty Images

ПО КОМУ ИЗ ОЛИМПИЙЦЕВ БУДЕТЕ СКУЧАТЬ? Тарьей Бё Тереза Йохауг Ирен Вюст Свен Крамер Клаудиа Пехштайн Шон Уайт Вик Уайлд Камил Стох Эрик Френцель Немецкие саночники Ни по кому

Клаудиа Пехштайн – удивительная спортсменка. В 50 лет поехала на восьмую Олимпиаду, хотя задумывалась о суициде. ее история.

Натали Гайзенбергер – олимпийская рекордсменка. Она совмещает спорт и должность офицера полиции.

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