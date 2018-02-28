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Организаторы Олимпиады-2020 в Токио выбрали маскотов. Вот это кислота

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио выбрали маскотов. Вот это кислота
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Вот что бывает, когда выбор доверяют школьникам младших классов.

Япония выбрала маскотов летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 по итогам голосования.

Существо в темно-синюю клеточку – символ Олимпиады. Его бело-розовый товарищ – маскот Паралимпиады. Имена созданий будут объявлены летом.

Выбранные маскоты сочетают в себе традиции и современные инновации, говорится в заявлении оргкомитета.

Маскотов определили учащиеся 200 тысяч младших классов 16 тысяч японских школ.

  • Япония примет Олимпиаду в четвертый раз. В 1964 году в Токио уже прошли летние Игры.
  • Саппаро в 1972-м и Нагано в 1998-м принимали зимнюю Олимпиаду.

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(фото: официальный сайт летних Олимпийских игр-2020)

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