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Организаторы Олимпиады-2020 в Токио выбрали маскотов. Вот это кислота
Вот что бывает, когда выбор доверяют школьникам младших классов.
Япония выбрала маскотов летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 по итогам голосования.
Существо в темно-синюю клеточку – символ Олимпиады. Его бело-розовый товарищ – маскот Паралимпиады. Имена созданий будут объявлены летом.
Выбранные маскоты сочетают в себе традиции и современные инновации, говорится в заявлении оргкомитета.
Маскотов определили учащиеся 200 тысяч младших классов 16 тысяч японских школ.
- Япония примет Олимпиаду в четвертый раз. В 1964 году в Токио уже прошли летние Игры.
- Саппаро в 1972-м и Нагано в 1998-м принимали зимнюю Олимпиаду.
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(фото: официальный сайт летних Олимпийских игр-2020)
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