Глава USADA – о восстановлении РУСАДА: «ВАДА нужно реформировать»

Руководитель антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт обратился в руководству ВАДА и высказал мнение по восстановлению статуса РУСАДА.

«Сегодня приняли важнейшее решение в истории Всемирного антидопингового агентства. И это сильно ударило по чистым атлетам всего мира. Это целиком разрушает созданную дорожную карту. Решение ВАДА по восстановлению прав России, несмотря на то, что руководство страны не пошло навстречу по двум важнейшим пунктам, изумительно и необъяснимо. На сегодняшней встрече ВАДА сделало важное послание миру: мы ставим желания нескольких спортивных администраторов над правами миллионов незапятнанных атлетов и мечтами миллиардов болельщиков.

Однако есть более серьезная проблема, вытекающая из этого разворота ВАДА в отношении России. Это четкое послание, какое Всемирное агентство мы выбрали, в сравнении с тем, какое ВАДА хочет видеть мир.

Всю прошедшую неделю спортсмены из всего мира сделали все, чтобы понять, какое ВАДА им необходимо. <…> Они хотят, чтобы у агентства были зубы, полномочия, власть по санкциям и решимость по очищению спорта и восстановлению доверия миллиардов фанатов и спортсменов по всему миру.

Сегодня эта работа должна начаться – с реформирования ВАДА и наделения его полномочий по регулированию, словно хороший всемирный сторожевой пес. Начаться – с выслушивания здесь и сейчас позиции чистых атлетов из разных стран. Начаться – с разрешения давнего конфликта интересов, заключающегося в том, что лисица МОК стережет курятник ВАДА.

Путь к новому и сильному Всемирному антидопинговому агентству должен начаться сейчас. И будем честны: абсолютно ничего мы, сообщество по борьбе с запрещенными веществами в спорте, не начнется без реформ в ВАДА».

Статус РУСАДА восстановлен 20 сентября на исполкоме Всемирного агентства.

За возвращение России проголосовали девять членов исполкома из 12.

ВАДА восстановило статус РУСАДА

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