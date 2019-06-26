Генеральный директор ВАДА Оливер Ниггли заявил, что возможные допинговые дела, открытые после проверки московской лаборатории, не повлияют на участие сборной России на Олимпиаде-2020.

«Речь идет об индивидуальных делах, поэтому они могут повлиять только на конкретных спортсменов, которые все еще соревнуются. Речи о соответствии антидопинговому кодексу [РусАДА] уже не идет, сейчас мы говорим об индивидуальных делах.

Так что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх-2020 не является предметом обсуждения», – цитирует Ниггли ТАСС.

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди ранее сообщил, что против русских атлетов могут открыть более 100 дел. Это может произойти после проверки базы данных антидопинговой лаборатории Москвы.

ВАДА в январе 2019 года получило доступ к 24 терабайтам информации за 2012-2015 гг. из московской базы данных. В апреле того же года агентство дополнительно забрало 2200 проб русских спортсменов.

Доступ к базе данных лаборатории Москвы – ключевое условие для восстановления РусАДА, которое произошло в сентябре 2018 года.

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