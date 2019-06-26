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Гендир ВАДА: «100 новых допинг-дел не повлияют на участие России в ОИ-2020»
Можно выдохнуть. Или нет?
Генеральный директор ВАДА Оливер Ниггли заявил, что возможные допинговые дела, открытые после проверки московской лаборатории, не повлияют на участие сборной России на Олимпиаде-2020.
«Речь идет об индивидуальных делах, поэтому они могут повлиять только на конкретных спортсменов, которые все еще соревнуются. Речи о соответствии антидопинговому кодексу [РусАДА] уже не идет, сейчас мы говорим об индивидуальных делах.
Так что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх-2020 не является предметом обсуждения», – цитирует Ниггли ТАСС.
Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди ранее сообщил, что против русских атлетов могут открыть более 100 дел. Это может произойти после проверки базы данных антидопинговой лаборатории Москвы.
- ВАДА в январе 2019 года получило доступ к 24 терабайтам информации за 2012-2015 гг. из московской базы данных. В апреле того же года агентство дополнительно забрало 2200 проб русских спортсменов.
- Доступ к базе данных лаборатории Москвы – ключевое условие для восстановления РусАДА, которое произошло в сентябре 2018 года.
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