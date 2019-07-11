МОК прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по апелляции бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

«МОК принимает к сведению решение CAS, которое касается исключительно формального вопроса о санкционной власти МОК в отношении лиц, не причастных к олимпийскому движению. В то же время решение дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр», – цитирует заявление пресс-службы МОК ТАСС.

Исполком МОК запретил Мутко появляться на Олимпиадах в любом качестве после допингового скандала в Сочи-2014.

Сейчас Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

CAS удовлетворил апелляцию Мутко. Теперь он может ехать на Олимпиаду

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