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МОК разрешил России выступать под своим флагом на Олимпиаде-2020
Заслужили прощение?
Олимпийский комитет России получил официальное приглашение от МОК на Олимпийские игры 2020 года.
Приглашение действительно и для и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор, информирует Interfax.
Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться.
- Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.
- Из-за допингового скандала Россия официально не была представлена на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
- Российские спортсмены выступали на турнире под флагом олимпийского движения, команда называлась «Олимпийские атлеты из России».
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