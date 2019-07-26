МОК разрешил России выступать под своим флагом на Олимпиаде-2020

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение от МОК на Олимпийские игры 2020 года.

Приглашение действительно и для и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор, информирует Interfax.

Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Из-за допингового скандала Россия официально не была представлена на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Российские спортсмены выступали на турнире под флагом олимпийского движения, команда называлась «Олимпийские атлеты из России».

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