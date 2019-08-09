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На сайте Токио-2020 южная часть Курильских островов изображена в составе Японии
Хозяева Игр провоцируют Россию на скандал.
На официальном сайте Токио-2020 в разделе с маршрутом следования Олимпийского огня размещена карта, которая может спровоцировать большой дипломатический скандал.
Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа небольших островов Южнокурильской гряды отмечены на карте как территория Японии. Это заметил журналист Василий Конов.
- Часть Курильских островов является спорной территорией после Второй мировой войны.
- Япония после капитуляции в ней потеряла эти территории, но сейчас снова заявляет свои права на них.
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