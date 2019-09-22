Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Это связано с нарушениями Московской антидопинговой лаборатории и подделанными данными, которые получили из России специалисты ВАДА.

Во Всемирном антидопинговом агентстве считают, что в Москве 18 месяцев манипулировали информацией, чтобы скрыть систематическое применение запрещенных препаратов русскими спортсменами. Отчет экспертов ВАДА представят в понедельник, 23 сентября. Там же объявят о результатах проверки столичной лаборатории и обсудят возможное повторное приостановление ее работы.

Затем Международная ассоциация легкоатлетических федераций рассмотрит вопрос с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики в правах. На стартующем в пятницу, 27 сентября, чемпионате мира-2019 заявлены как минимум 29 русских спортсменов под нейтральным флагом. Ожидается, что их статус останется неизменным.

Источники британской газеты The Telegraph сообщают, что в течение двух месяцев появятся новые доказательства вины русских спортивных властей. Если информация о новых вмешательствах в допинг-пробы подтвердится, Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио.

Россия полностью пропустила зимние Игры-2018, атлеты из этой страны выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Также русские спортсмены не принимали участие в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, IAAF приняла заявки только информатора ВАДА Юлии Степановой, а также Дарьи Клишиной.

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