ВАДА дало России 3 недели для объяснения манипуляций с данными антидопинговой лаборатории

Вада предоставило России три недели, чтобы объяснить признаки манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом 22 сентября сообщила газета Sportpressen со ссылкой на председателя Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкла Аска.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт отметил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию ВАДА намерен проинформировать исполком организации 23 сентября. После этого заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что ВАДА еще не делало выводов по проверке базы.

«В прошлую пятницу ВАДА проинформировало меня об этом случае. Мне сказали, что агентство начало процесс, который означает, что у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге», – сказал Аск.

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но конечно же, ВАДА должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство. Есть вопросы к МОК, который в свое время был против коллективного наказания России», – добавил председатель iNADO.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации.

В апреле организация также забрала 2,2 тысячи допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.

Предоставление данных являлось одним из важнейших условий восстановления в правах РУСАДА, которое состоялось в сентябре 2018 года.

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