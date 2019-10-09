Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову возможное отстранение России от Олимпиады. Накануне Министерство спорта РФ направило в ВАДА объяснения по подозрению в махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории.

– Сегодня российская сторона представила ответ ВАДА. Текст не опубликован, но, по информации некоторых источников, его смысл сводится к тому, что фальшивой на деле является копия базы, переданная Родченковым. Насколько такая стратегия защиты может быть успешной?

– Трудно комментировать что-то по этому поводу хотя бы потому, что такого еще никогда не было в истории. Но опыт всей предыдущей кампании дает понимание того, что ВАДА относится критично не к тем документам, которые ей передал Родченков, а к тому, что им передает российская сторона. Почему ВАДА в этой ситуации должна поступить иначе, я никаких причин не вижу.

Опять же, мы не знаем, что наши ребята ответили, в чем наша позиция. Но если только в аргументе про фальсификацию, то это не очень позитивно. Десятки российских атлетов дисквалифицированы на основании данных, предоставленных Родченковым. Если они сейчас начнут сомневаться в том, что предоставил Родченков, то это их заведет очень далеко. Все то, что они делали на основании документов, которые он представил, должно быть пересмотрено. Я думаю, они на это не пойдут. Так что надеемся, что у нас есть какие-то другие аргументы.

Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года)Getty Images

– Есть ли какие-то юридические возможности затянуть проверку данных или проб до Токио-2020?

– Нужно быть в центре этого процесса. Но думаю, что затянуть будет трудно, с учетом необходимости принятия решения по участию России в Олимпиаде – в интересах соревнования принять решение как можно скорее.

– Каков наиболее вероятный сценарий, если Россию все же признают виновной?

– Не могу в таком контексте рассуждать. Как мы видели, МОК может принимать любые решения по допуску на Игры – отстранять, исключать, допускать под нейтральным флагом. Не хотелось бы смотреть на такую далекую перспективу.

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью «Советскому спорту» был еще более пессимистичен:

«Можно ли вообще внятно ответить на вопросы ВАДА? По-моему, это невозможно. Разве что… В любой большой организации всегда существуют копии баз данных, так называемые зеркала. Думаю, выйти из этого тупика можно только предоставив полную реальную базу. Ну, или те места, которые были оттуда вычищены. Ведь России делали существенные послабления – вернули флаг, гимн. Оставалось лишь передать базу данных, и, казалось, вопрос будет закрыт. Но никто в страшном сне не мог представить, что база окажется не аутентичной».

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