Паралимпийский комитет России получил приглашение на Олимпийские игры-2020

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил от Международного паралимпийского комитета (МПК) официальное приглашение на летние Паралимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

«Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори принять участие в XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио», – говорится в сообщении.

Отмечается, что численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 российских спортсменов, которые выступят в 18-20 видах спорта. Церемония поднятия российского флага в Деревне спортсменов, которая откроется 18 августа 2020 года, запланирована на 23 или 24 августа. Шефом миссии сборной России на Паралимпиаде будет первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Сборная России не принимала участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте этого года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.

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