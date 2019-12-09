Россию отстранили от спорта на 4 года. Что это означает и какие турниры пострадают

РУСАДА отстранено. Что это значит?

9 декабря члены исполкома ВАДА приняли рекомендации Комитета по соответствию. Приняли их полностью – собственно, еще ни разу исполком не шел против решений, которые рекомендовались профильным комитетом. Вот что ждет Россию в ближайшие 4 года:

1. Лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства;

2. Запрет на организацию крупнейших мировых соревнований;

3. Участие российских спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира будет только под нейтральным флагом – полное отсутствие российской атрибутики, флага и гимна. Что интересно, к самому Олимпийскому комитету России претензий у ВАДА нет;

Россия в Пхенчхане-2018Getty Images

4. Российским чиновникам запретят работать в комитетах международных спортивных федераций, которые подписали кодекс ВАДА. Запретят посещение руководителями ОКР и ПКР спортивных мероприятий;

5. Россия обязана оплатить затраты на расследование, а также штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов.

За что забанили Россию?

Одним из критериев восстановления РУСАДА после сочинской эпопеи была передача базы данных за 2012-2015 годы. Ее изучение выявило массовые изменения или удаления некоторых данных из файла – итоговая таблица значительно отличалась от той, которую ВАДА передал Григорий Родченков.

В ВАДА пришли к выводу, что изменения в базу данных допинг-проб внес системный администратор Евгений Мочалов, муж директора лаборатории Елены Мочаловой. «Более 1250 резервных файлов за 2014 и 2015 года имеют метку удаления от 29 июня 2016-го, более 450 файлов за 2016-й удалены 17 декабря 2018-го. Последние изменения вносились 16 января 2019 года – за день до передачи данных», – говорится в отчете.

Прокололся Мочалов на неверном формате даты (европейский и американский форматы отличаются): 01/08/2019 вместо 8.01.2019. Получилось так, что новая база была датирована не январем, а августом. Комиссия также не обнаружила файлов ежедневного резервного копирования.

Кто участвовал в голосовании?

В исполком ВАДА, который принимал решение по рекомендациям Комитета по соответствию, входят 12 человек. Решение по России было принято единогласно:

Крэйг Риди (Великобритания). Член МОК и глава ВАДА.

Линда Хеллеланд (Норвегия). Член парламента Норвегии и вице-президент ВАДА.

Витольд Банька (Польша). Глава ВАДА с 1 января 2020 года. Министр спорта и туризма Польши.

Данка Бартекова (Словакия). Член МОК, член комиссии спортсменов МОК.

Ингмар де Вос (Бельгия). Президент Международной федерации конного спорта.

Камеока Йошитами (Япония). Министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии.

Иржи Кежвал (Чехия). Глава Национального олимпийского комитета Чехии.

Ричард Колбэк (Австралия). Министр спорта и молодежной политики Австралии.

Франческо Риччи Битти (Италия). Президент Ассоциации летних олимпийских видов спорта.

Андреа Сотомайор (Эквадор). Глава Американского спортивного совета.

Амира Эль Фадиль (Судан). Комиссионер по социальным вопросам Африканского союза.

Угур Эрденер (Турция). Вице-президент МОК, президент Международной федерации стрельбы из лука.

Также на решающем заседании присутствовали члены трех комитетов агентства (без права голоса, но с возможностью участвовать в дискуссии): глава комитета по образованию Эдвин Мозес (США), глава комиссии спортсменов Бэкки Скотт (Канада) и глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор (США). Все трое последовательно выступали за отстранение России.

Кто из ВАДА поддерживал отстранение?

Накануне голосования Комитет спортсменов ВАДА призвал полностью отстранить Россию от Олимпийских игр на 4 года – даже без нейтрального статуса: «Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день в России, высмеивают не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их защищает. Необходимо действовать решительно, чтобы защитить спортсменов, которые занимаются честным спортом. Пока этого не произошло, их репутация и спорт, который мы любим, остается запятнанным».

WADA director general Olivier Niggli delivers a speech during the annual symposium of the World Anti-Doping Agency on March 13, 2019 in Lausanne. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)Getty Images

Открыто заявили о поддержке бана вице-президент организации Линда Хеллеланд, генеральный секретарь ВАДА Оливье Ниггли.

Что сказал глава ВАДА?

Крейг Риди после отстранения напомнил, что у России был шанс все исправить: «Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта. Резкое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утвержденных исполкомом в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. Это именно то, что было сделано сегодня.

России была предоставлена возможность привести свой дом в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и единства спорта, но вместо этого она продолжила придерживаться позиции обмана и отрицания.

Поэтому мы отреагировали самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не участвовали и не воспользовались этими мошенническими действиями».

Что теперь ждет спортсменов?

Скорее всего, доступ на те соревнования, куда Россия будет ездить под нейтральным флагом, пройдет по схеме Пхёнчхана-2018. Тогда допуском атлетов занималась специальная комиссия, которая выкатила 17 критериев. Большая часть из них – неупоминание в докладах Макларена и Освальда, а также отстутствие допинговой истории.

Правда, в итоге приглашение от МОК не получили те, кто ни в каких темных историях не был замечен: например, биатлонисты Антон Шипулин и Евгений Гараничев, лыжник Сергей Устюгов, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин (а следовательно и их партнеры тоже), легенда шорт-трека Виктор Ан.

По чемпионатам мира, скорее всего, решение будут принимать аналогичные комиссии при федерациях.

На остальных соревнованиях ситуация не изменится: прежние критерии отбора и выступление под российским флагом сохранится.

Отдельный вопрос: что будет с командными видами спорта на чемпионатах мира и Олимпиадах. Скорее всего, решение по допуску также оставят федерациям. По чемпионатам мира, скорее всего, решение будут принимать аналогичные комиссии при международных спортивных федерациях (IBU, ISU, FIS и так далее).

Олимпийские атлеты из России в Пхенчхане-2018Getty Images

Проведения каких соревнований лишится Россия?

Россия не сможет принимать чемпионаты мира и мультиспортивные события (Олимпиады, Универсиады и т.д.). Причем это касается не только ивентов на ближайшие четыре года – отберут все турниры, где победили заявки России за последнее время:

– чемпионат мира по пляжному футболу-2021 (Москва);

– чемпионат мира по волейболу-2022 (10 городов);

– чемпионат мира по хоккею-2023 (Санкт-Петербург);

– Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 (Новосибирск);

– Универсиада-2023 (Екатеринбург) – под вопросом;

– чемпионат мира по водным видам спорта-2025 (Казань).

При этом бан не затронет Евро-2020 по футболу – четыре матча турнира пройдут в Питере. «Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу.

УЕФА – член Международной федерации футбола (ФИФА), которая является подписантом кодекса. (Несмотря на то, что УЕФА сам не подписал кодекс, он обязан выполнять его условия, а отслеживание их выполнения входит в сферу ответственности ФИФА)», – разъяснили в ВАДА.

Получается, что УЕФА – это часть ФИФА, но раз кодекс ВАДА не подписывал, то и исполнять его не обязан.

Если следовать этому разъяснению, то и финал Лиги чемпионов УЕФА-2021 в Питере тоже в безопасности. По идее, не подпадают под санкции и этапы международных соревнований – этапы Кубка мира или Гран-при России по фигурному катанию и «Формуле-1».

Есть ли шанс на обжалование решения?

Россия может обжаловать решение исполкома ВАДА в спортивном арбитражном суде Лозанны. Решение о подачи апелляции (у России на нее есть 21 день) будет принимать Наблюдательный совет РУСАДА – независимый коллегиальный орган в составе семи человек под председательством Александра Ивлева. На ближайшем заседании Набсовет обсудит решение ВАДА и в случае несогласия с вердиком обратится в CAS. Заинтересованными сторонами процесса будут также ОКР и ПКР.

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